Cristo Jiménez (Barcelona, 1963) era un mitjapunta atrevit, fi, ràpid i esmunyedís que somiava fer carrera a Primera Divisió. Va tastar-la durant uns minuts amb l’Espanyol l’any 1986 en un partit contra l’Osasuna en què va substituir Pitxi Alonso. No tindria continuïtat a la màxima categoria, però Cristo sí que passejaria el seu futbol a Segona B (Eivissa, Sant Andreu i Premià) i Tercera (Banyoles i Valls), especialment a Montilivi, on l’afició del Girona el va convertir en un dels seus herois els dos anys i mig (1987-89 i 1997) que va jugar-hi. «Em vaig sentir estimat des del primer dia. Part del meu cor és del Girona», recorda Cristo, que va fer 19 gols i va formar un trident letal amb Delfí Geli (28) i Luis Lozano (14) el curs 88-89. «Aquell any ens vam inflar a fer gols!» recorda Cristo que no ha deixat de seguir el Girona des que se’n va anar. No és amant de fer pronòstics, i tot i que veu el Girona «molt bé», es cura en salut en el duel entre dos dels seus exequips. «Que guanyi el millor».

Tot i que durant un parell d’anys va fer de segon entrenador del Sant Cugat, Cristo està desvinculat del futbol des que es va retirar a principis dels 2000. Sí que va tenir temps per assistir a la festa del 75è aniversari del Girona a Mas Marroch i retrobar-se amb antics companys. «Aquell any 88 no hauríem d’haver baixat mai de la vida a Tercera», es plany. En aquella plantilla hi era Martín Abad a banda de Bayona, Lozano o Cendoya, entre altres i un jove espigat davanter de 18 anys, Delfí Geli. La temporada següent, l’equip va arreglar-ho i va tornar a Segona B. Cristo té marcat el partit contra el Manlleu en què el Girona va donar el cop de gràcia a l’ascens. «Era el primer partit sense la meva mare i vaig fer els dos gols. El recordaré sempre», diu emocionat. Cristo recorda també els problemes econòmics que va patir a Montilivi el primer any. «Per Nadal ja no cobràvem...Ara la cosa està força més bé, sembla (riu)», explica el barceloní que va entrenar un equip cadet del Girona durant la seva etapa al club. Amb quin jugador de l’actual Girona s’assembla Cristo?«D’ara, cap. Potser era una mica com Portu. Geli era el nostre Stuani», destaca.