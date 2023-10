El Girona està traient profit a l’obertura de la botiga al centre de la ciutat. Sobretot, a l’hora de connectar amb l’afició. El club ha organitzat aquesta tarda una signatura d’autògrafs amb els jugadors del primer equip Èric Garcia i Aleix Garcia.

Com ja ha passat en altres ocasions, desenes de persones han fet cua a les portes de la botiga de la Rambla de la Llibertat número 12 per aconseguir una firma del central de Martorell i del migcampista d’Ulldecona, ja fos en un pòster com en una samarreta. També han aprofitat l’ocasió per fer-se fotos amb els futbolistes i saludar la Canya, que tampoc s'ha volgut perdre la cita i, fins i tot, ha repartit autògrafs. La tarda ha estat amenitzada amb un música.

Mentrestant, l’equip de Míchel continua preparant la visita de l’Almeria aquest diumenge a Montilivi (16.15 hores). Després de l’aturada de seleccions, els blanc-i-vermells tenen el repte de mantenir el seu bon estat de forma, que els ha dut a ocupar el segon lloc de la classificació. Els seguidors han mostrat el seu suport a Èric Garcia i Aleix Garica i els han traslladat tota l’energia per al partit.