Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar GironaRestaurant BescuitPla KanpaiAlcaldessa SaltPiròman Olot
instagramlinkedin

El Girona torna als llocs de descens

La victòria del Mallorca contra l'Elx (3-1) fa que els de Míchel caiguin altre cop a la divuitena posició amb els mateixos quinze punts que el València, que ha perdut al Metropolitano i l'Osasuna, que juga aquest vespre al Camp Nou

Roca i Ounahi feliciten Tsygankov per un dels seus gols a Anoeta

Roca i Ounahi feliciten Tsygankov per un dels seus gols a Anoeta / Javier Etxezarreta/EFE

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Han estat unes hores, concretament set, les que el Girona ha estat fora del descens. La victòria d'ahir a Anoeta contra la Reial Societat ha servit per treure el cap una estona del pou i agafar aire, però no pas per quedar-s'hi. La victòria del Mallorca aquest vespre contra l'Elx a Son Moix (3-1) ha tornat els de Míchel a la divuitena posició. Els mallorquins han estat molt superiors tot i que no han decantat el partit fins una errada d'Iñaki Peña que ha propiciat el 2-1 de Mascarell. Al migdia, l'Atlètic havia fet un favor als gironins superant el València (2-1).

El Girona podria acabar la jornada fora del descens si es dona una circumstància força improbable com seria que l'Osasuna perdés aquest vespre al Camp Nou contra el Barça per onze gols de diferència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents