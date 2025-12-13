El Girona torna als llocs de descens
La victòria del Mallorca contra l'Elx (3-1) fa que els de Míchel caiguin altre cop a la divuitena posició amb els mateixos quinze punts que el València, que ha perdut al Metropolitano i l'Osasuna, que juga aquest vespre al Camp Nou
Han estat unes hores, concretament set, les que el Girona ha estat fora del descens. La victòria d'ahir a Anoeta contra la Reial Societat ha servit per treure el cap una estona del pou i agafar aire, però no pas per quedar-s'hi. La victòria del Mallorca aquest vespre contra l'Elx a Son Moix (3-1) ha tornat els de Míchel a la divuitena posició. Els mallorquins han estat molt superiors tot i que no han decantat el partit fins una errada d'Iñaki Peña que ha propiciat el 2-1 de Mascarell. Al migdia, l'Atlètic havia fet un favor als gironins superant el València (2-1).
El Girona podria acabar la jornada fora del descens si es dona una circumstància força improbable com seria que l'Osasuna perdés aquest vespre al Camp Nou contra el Barça per onze gols de diferència.
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- El restaurant Bescuit de Girona abaixa la persiana després de més de trenta anys
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Mor Ritxi Fageda
- Crim de Bellcaire: la víctima va fingir que era morta per evitar que la parella l'acabés matant
- Frit Ravich comença a enderrocar la seva antiga nau per construir la nova fàbrica