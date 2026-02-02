Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Denuncies penals TrànsitDeixar fumarPineda AnnexaPresidenta economistesContenidors intel·ligentsTancament mercat
instagramlinkedin

La visita a Vitòria, un altre dilluns

El conjunt gironí visitarà l'Alabès el dilluns 23 a les nou del vespre

Bryan Gil protegeix una pilota davant la pressió de Jonny Otoo en el partit a Montilivi

Bryan Gil protegeix una pilota davant la pressió de Jonny Otoo en el partit a Montilivi / Aniol Resclosa / Aniol Resclosa

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

LaLliga ha fet oficials horaris corresponents a la 25a jornada en què el Girona visitarà l'Alabès. El partit a Mendizorrotza ha quedat fixat pel dilluns 23 d'aquest mes a les nou del vespre. D'aquest a manera serà el tercer partit dels darrers cinc que el Girona haurà jugat en dilluns perquè ho va fer contra el Getafe, ho farà davant el Barça i a Vitòria.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents