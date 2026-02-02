La visita a Vitòria, un altre dilluns
El conjunt gironí visitarà l'Alabès el dilluns 23 a les nou del vespre
LaLliga ha fet oficials horaris corresponents a la 25a jornada en què el Girona visitarà l'Alabès. El partit a Mendizorrotza ha quedat fixat pel dilluns 23 d'aquest mes a les nou del vespre. D'aquest a manera serà el tercer partit dels darrers cinc que el Girona haurà jugat en dilluns perquè ho va fer contra el Getafe, ho farà davant el Barça i a Vitòria.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte
- Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar