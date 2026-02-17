El Barça porta la festa a Montilivi i la millor entrada de la temporada
Els 14.043 espectadors superen per poc els 14.005 que van anar a veure el Madrid el desembre passat
Sardanes a la fan zone, futbolí i música en català, non stop, per megafonia. Joc de llums especial, amb codi QR per activar els mòbils i sincronitzar les llanternes. Partit gran, derbi català especial a Montilivi encara que fos un dilluns de febrer a les nou del vespre i l’endemà s’hagués d’anar a l’escola i a treballar.
Partit gran dins i fora del camp. Ple a la llotja (Salellas, Soriano, Yuste, Escudero...), a la tribuna de premsa, als espais del camp reservats per a fotògrafs i a la grada en la millor entrada de la temporada (14.043 espectadors per superar els 14.005 que hi va haver contra el Madrid). Mentre que a l’exterior, amb les entrades esgotades, encara n’hi havia que dissimuladament intentaven trobar un carnet o una localitat d’última hora encara que fos pagada a preu d’or. «Et sobra un carnet?» repetia un jove a prop de l’entrada de Gol Nord.
Ahir va ser un partit gran, però més enllà de l’ambient festiu que hi va haver a Montilivi, ho va ser a la gespa. Escurçant les distàncies que els separen, el Girona va tornar a jugar de tu a tu contra el Barça en un derbi català d’un ritme molt alt. Van provar d’agafar l’esquena blaugrana els de Míchel i més d’una vegada la van deixar al descobert, obligant Joan Garcia a intervenir. La gran aturada, però, la va protagonitzar un Gazzaniga que feia temps que s’estava mentalitzant per aquest encontre -Ter Stegen, lesionat, tampoc l’hauria pogut jugar per la clàusula de la por en l’acord de cessió-. El porter argentí va guanyar l’u contra u a Lamine Yamal, privant-li a l’estrella del Barça un gol clar i que hauria suposat l’1-0. Però no només això, sinó que en l’última acció abans del descans, el va intimidar perquè estavellés un penal al pal, tot i no haver-lo endevinat el xut.
Ho va celebrar la grada, encara més -i per dues vegades (quatre en total) perquè es va revisar i l’àrbitre el va haver de validar- quan van marcar Lemar i Fran Beltrán, fent saber arreu del món que des de ja fa uns quants any «a Girona, la gent és del Girona». Els 14.043 espectadors que van anar al partit representen la sisena vegada que Montilivi supera la barrera dels 14.000. Hi van anar unes desenes més d’aficionats que en l’1-1 contra el Madrid el desembre passat. Els 14.184 aficionats d’un partit contra els blancs la temporada 2023/24 són encara avui el rècord en una instal·lació amb capacitat per a 14.600 persones.
