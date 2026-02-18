Lemar, entre els millors del mes de febrer
La Lliga inclou el mitjapunta del Girona com un dels candidats al millor jugador del mes
En el darrer mes i mig, Thomas Lemar ha aixecat la mà per dir "sóc aquí i encara tinc molt de futbol". El francès ha estat titular en tots els partits d'aquest 2026 i, sense el lesionat Ounahi, ha liderat des de la mitjapunta l'atac del Girona. Dos gols contra Sevilla i Barça i un índex de confiança màxima li han permès encadenar set titularitats i recuperar una regularitat pel que fa a minuts que no tenia des de feia tres anys. Tot plegat li ha valgut ser nomenat per la Lliga com un dels candidats a jugador del mes. Lemar competeix pel guardó amb Luis Milla (Getafe), Fede Valverde (Madrid), Mikautadze (Vila-real) i Ez Abde (Betis).
