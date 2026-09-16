Pyschur: El sostre de Montilivi
Amb 2’04 metres, l’ucraïnès és un dels jugadors més alts de la història del Girona per davant, entre altres, de Muric (1’98) o Pedro Alcalá (1’96)
Només el porter del Mallorca, Bergström (2’05) el supera aquesta temporada a Segona i només Courtois (2'00) s'hi acosta a Primera
Desconegut pel gran públic, alt com un Sant Pau i amb una planta més de jugador del FIATC Girona que no pas de futbolista, el fitxatge d’Oleksandr, Sascha, Pyshchur al Girona FC va generar alguns dubtes entre l’afició. Aterrava amb 21 anys del Gyor hongarès, amb el qual havia fet 5 gols en 36 partits, i venia de disputar el Mundial Sub20 de Xile. Un milió d’euros va costar el jove davanter que va refusar qualsevol comparació amb Dovbyk el dia de la seva presentació. «No vull ser Dovbyk; vull ser jo mateix». Tant Quique Álvarez com Quique Cárcel han avisat que hi ha molta feina a fer per polir un jugador amb una maquinària molt pesada. A la pretemporada li va costar i en les dues primeres jornades no va ser ni convocat. Tanmateix, contra el Las Palmas va estavellar la primera pilota que va tocar al travesser i, a Gijón i contra el Castelló, va ensenyar bones maneres per deixar clar que és un futbolista amb futur i també present. Ah, i també té l’honor de ser un dels jugadors més alts de la història del Girona FC. El sostre de Montilivi, podríem dir.
Els 2’04 metres que fa Pyschur el situen al capdavant del rànquing de futbolistes més alts de la història recent del club. I amb diferència perquè el fins ara jugador més alt que havia passat per Montilivi era Arijanet Muric, sis centímetres més baix que l’ucraïnès (1’98). El porter kosovar va arribar cedit pel City el 2019 i després de dos partits molt fluixos ja no va tornar a jugar. Actualment és indiscutible amb el Sassuolo a la Serie A. El mateix que Muric mesurava un central manxec, Juan Ángel Madrigal, que va arribar per jugar a Tercera l’any 2000. Rere seu, se situen el central Pedro Alcalá, el japonès Ibusuki Hiroshi i el davanter barceloní Sergio Postigo, amb 1’96. A partir d’aquí centímetre a centímetre el rànquing va baixant fins a trobar l’actual porter de l’equip Paulo Gazzaniga o el fins fa poc tercer, Toni Fuidias (1’95) o el central hongarès, cedit enguany al filial de l’Atlètic de Madrid, Antal Yaakobshivili (1’93).
Jugador Temporades Altura
- Oleksandr Pyschur 2026- 2’04
- Arijanet Muric 2019-20 1’98
- Juan Madrigal 2000-01 1’98
- Pedro Alcalá 2015-20 1’96
- Hiroshi Ibusuki 2008-09 1’96
- Sergio Postigo 2004-05 1’96
- Paulo Gazzaniga 2022- 1’95
- Toni Fuidias 2022-24 1’95
- Dani Erencia 2011-12 1’94
- Yago Fernández 2011-12 1’94
- Marcelo Djalo 2015-16 1’93
- Dejan Lekic 2015-16 1’93
- Michael Olunga 2017-18 1’93
- Antal Yaakobshbili 2023-25 1’93
- Yassine Bounou 2016-19 1’92
- Bernardo Espinosa 2017-22 1’92
- Juanpe Ramírez 2015-25 1’92
- Ladislav Krejci 2024-25 1’91
- Gorka Iraizoz 2017-19 1’91
- Jordi Vinuesa 2002-04 i 07 1’91
- David Clotet 2004-05 1'91
- Cristian Rivera 2019-20 1’90
- Florian Lejeune 2014-16 1’90
- Javi Álamo 2015-16 1’90
- Joel Arimany 2015-16 1'90
De l’etapa a Primera hi és també un home mític com Michael Olunga (1’93), autor d’un hat-trick contra el Las Palmas el 2018, Bounou, Bernardo i Juanpe (1’92) o Krejci i Iraizoz (1’91). Curiosament, Pyschur no és el jugador més alt de Segona. Aquest honor correspon al porter del Mallorca, Lukas Bergström. El finlandès, de 24 anys i format al Chelsea, mesura 2’05 metres i és el sostre de la categoria de plata. El rècord fins ara el tenia Lacina Traoré, un davanter de l’Sporting (2016-17) que feia 2’03 metres. A Primera, els futbolistes més alts són els madridistes Courtois (2’00) i Hujsen (1’97) i el porter suplent del Getafe, Letacek (1’96).
El cinquè del FIATC Girona
Alguns aficionats gironins fan broma dient que Pyschur podria jugar al FIATC Girona. Per alçada no seria perquè només Geben, Kunc (2’07), Nguessan (2’06) i Maric (2’06) són més alts que el davanter del Girona FC.
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