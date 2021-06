L’Espai Gironès impulsa una nova campanya, amb el nom de El gran Tic-Tac, per premiar als clients i retornar la confiança en el centre.

Des d’ahir, i per mitjà d’un joc online, es regalaran 300 smartwatches. Els participants només hauran d’endevinar per mitjà d’una imatge amb tres caixes on està el regal i en cas de no obtenir premi es podrà tornar a provar sort el dia següent.