Salt es prepara per la Festa Major del municipi, que se celebrarà entre el 22 i el 26 de juny, amb un programa ple d'activitats, concerts i cercaviles. L'edició d'enguany vol "recuperar l'essència que ha tingut sempre", va explicar ahir l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, especialment després d'un any sense poder-se dur a terme. "És una edició especial després del parèntesi que vam tenir l'any passat", va explicar Viñas.

Viñas va assegurar que la festa major es durà a terme de forma "segura": totes les activitats estan adaptades a les restriccions marcades pel Procicat per frenar l'expansió de la covid-19. En aquest sentit, va demanar als veïns i veïnes que gaudeixin amb "civisme i responsabilitat". "Les activitats estan pensades per seguir les restriccions vigents, i per tenir capacitat de poder-les complir".

Toc d'humor al pregó

El pregoner d'aquesta Festa Major serà l'actor Toni Albà, en el seu paper de Rei emèrit, que buscarà aportar un "toc d'humor" al pregó. Es vol "recuperar el bon humor després d'un any i mig de pandèmia", va apuntar Viñas. El pregó tindrà lloc el dijous 22 de juliol, a les nou del vespre. Anirà precedit per una cercavila a càrrec dels Amics dels Gegants de Salt. Els accessos a la plaça es tancaran per limitar l'aforament.

El programa, al detall

Per altra banda, la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Salt, Núria Heras, va detallar les activitats del programa. "Tornen les festes majors, potser amb timidesa, però tornen", ha celebrat Heras. La regidora ha apuntat que els concerts volen respondre a una "àmplia diversitat d'estils musicals per arribar a diferents franges d'edats i per tots els gustos".

El dijous 22 de juliol destaquen les actuacions de Judith Neddermann (a les 22 hores a l'Era de Cal Cigarro) i l'Orquestra Maravella (a les 19:30 hores, i divendres 23 a les 22h; a l'Escola Mas Masó). El divendres 23 hi haurà concerts de Maruja Limón (a les 22:30 hores a La Mirona), Ítaca Band (a les 23 hores a l'Era de Cal Cigarro).

Divendres també es farà un "correfoc txiqui", a càrrec dels Diables d'en Pere Botero, a l'Escola El Veïnat; un format de correfoc adaptat a les restriccions i que es farà a les deu del vespre.

Dissabte 24 de juliol Salt despertarà amb les Matinades dels Grallers dels Marrecs de Salt, que sortiran a les vuit del matí del passeig Josep Maria Folch i Torres. Aquell dia, hi haurà concerts de Ciudad Jara (20 hores, a l'Era de Cal Cigarró), del gòspel de Messengers (22 hores, a l'Escola Mas Masó), La Banda del Coche Rojo (22:30 hores, a La Mirona), i Ciudad Jara (a les 23 hores a l'Era de Cal Cigarro).

La nit de dissabte es tancarà amb l'espectacle "Piromusicsalt", dels Diables d'en Pere Botero.

El programa de diumenge 25 de juliol compta amb un ofici solemne en honor a Sant Cugat (a les 12 hores a l'Església de Sant Cugat), i un Escape Room a càrrec dels Amics dels Gegants de Salt (a les 18:30 hores, a la plaça 1 d'octubre). També oferiran concerts els grups Koers (a les 22:30 hores, a l'escola Les Deveses), i Pelukass (a les 23 hores, a l'Era de Cal Cigarro).

El municipi ha habilitat diversos espais per dur-hi a terme les activitats. "No es concentra tot a l'Era de Cal Cigarro, sinó que també es faran en altres equipaments, sobretot a les escoles, per facilitar que no es creïn aglomeracions", ha apuntat Heras.

L'alcalde va agrair a les entitats i al personal del consistori "la implicació i el sobreesforç que suposa, en aquestes circumstàncies, muntar una festa major". A més, també han volgut mantenir els grups programats per l'anterior festa major que es va haver de suspendre.

El cartell, reflex de les entitats

Ahir també es va revelar el cartell de la Festa Major, obra de Roser Matas. La il·lustració inclou entitats arrelades a la vila de Salt, com la colla castellera dels Marrecs de Salt, els gegants o els Diables de'n Pere Botero.