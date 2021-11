L’Ajuntament de Girona ha instal·lat aquest mes la placa identificativa del Jardí de la Infància, ubicat entre el carrer del Carme, la plaça del General Marvà i la pujada de les Pedreres. El Ple municipal en va aprovar el nom el passat mes de gener del 2021, després que la Comissió del Nomenclàtor de Girona decidís incloure la denominació al catàleg de noms el 2017. Tot i que ja era conegut popularment com a tal, fins ara el Jardí de la Infància no constava com a nom oficial d’aquest espai urbà de la ciutat. Tampoc s’hi havia col·locat la placa informativa corresponent.

El Jardí de la Infància es va construir al barri del Carme l’any 1931, per iniciativa de l’ajuntament republicà que va sortir de les eleccions de l’abril d’aquell mateix any.