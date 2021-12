L’Associació de Pessebristes de Girona ha decorat l’entrada de l’edifici de l’Ajuntament de Girona amb un seguit de diorames per les festes de Nadal. Aquests dies, les persones visitants poden contemplar fins a sis pessebres elaborats per diferents membres de l’entitat i guanyadors del primer premi Arcàngel d’Or del concurs de pessebres de Girona. Enguany, donada la situació actual de la pandèmia de la COVID-19, l’associació ha decidit no celebrar el concurs, ni tampoc l’exposició de pessebres de la Carbonera del Museu d’Història de Girona, igual que l’any passat.

"Aquests dies es pot contemplar i visitar al pati de l’entrada del consistori una petita exposició de sis diorames. En aquest espai també hi ha els fanalets del concurs escolar 'Fem un fanalet' i les bústies dels patges reials", assegura la regidora de Ciutadania de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Cedacers, que "anima als gironins i a les gironines a continuar fent els pessebres de forma particular i també a entitats amb esperit nadalenc ". Dos dels autors dels pessebres exposats al consistori són Jordi Dalmau i Jordi Barris. Formen part de l’Associació de Pessebristes de Girona i compten amb el Premi d’Honor de l’entitat. Una altra de les obres correspon al pessebrista de Banyoles, Pere Batlle, guanyador del primer, segon i tercer premi del Concurs Nacional de Pessebres d’Espanya, celebrat a Bilbao. Per últim hi ha exposades les obres del cèlebre pintor i escultor gironí, Josep Perpiñà, i del president de l’associació, Alfons Vàzquez. A principis de l’any 1947 es va constituir l’Associació de Pessebristes de Girona, després que durant el Nadal del 1946 un grup de pessebristes gironins convoquessin el primer concurs de pessebres de la ciutat.