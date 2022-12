Girona precisa que els pisos contigus al carrer Universitat de Montpeller no estan en risc

L’Ajuntament de Girona ha precisat que les obres d’enderroc de sis immobles al carrer Universitat de Montpeller, no suposen «cap risc» per als edificis contigus i que s’han aturat per un sobrecost en els treballs a l’entorn dels fonaments. L’increment del cost dels treballs fa replantejar els treballs i modificar el contracte, però, fonts municipals assenyalen que en cap cas hi ha cap perill per les edificacions de l’entorn.

Durant el ple de dilluns, el regidor del PSC Joan Antoni Balbín, va afirmar que les obres estaven aturades per què la naturalesa dels fonaments posaven «en risc l’estabilitat dels edificis contigus». El regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, va admetre que estaven parades i que en unes obres «vives» podien «anar sortint coses». Es va centrar en explicar la tramitació per canviar el contracte a l’empresa per tal que pogués reprendre els treballs. Però no va replicar la informació de Balbín. Ara però, fonts municipals precisen que la possibilitat que als fonaments hi hagués alguna complicació ja es contemplava com una opció per poder modificar el contracte. Però van insistir en què res posa en perill els immobles de l’entorn. Les obres han patit retards per l’entrada d’un inquilí quan ja se l’havia expropiat, problemes per connectar l’aigua i la llum i la presència de fibrociment. L’enderroc de les cases del carrer Universitat de Montpeller, aturat de nou pel risc als edificis contigus