L’Ajuntament de Llagostera i la Unió de Botiguers impulsen la segona edició de la campanya “Aquest Nadal comprar a Llagostera té premi!” amb la voluntat de fomentar el comerç local.

Després de l’experiència de l’any passat, enguany s’ha simplificat el procediment vehiculant la campanya mitjançant la Unió de Botiguers amb una aportació de 10.000 € per part de l’Ajuntament que seran repartits en vals de 20 euros de compra gratuïta entre els usuaris que justifiquin 150 euros de compra en negocis de Llagostera.

Així mateix, per segon any consecutiu, la tradicional panera que reben els treballadors de l’Ajuntament i del Patronat Residència Josep Baulida, es convertirà en xecs regal per gastar en establiments del poble, cosa que suposarà una aportació d’uns 10.000 euros més.

“La campanya busca dinamitzar el comerç de Llagostera durant aquestes festes de Nadal amb una injecció aproximada de 95.000 € als comerços del municipi adherits a la iniciativa”, tal i com ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, Eduard Diaz.

La presidenta de la Unió de Botiguers de Llagostera, Roser Noguera, s’ha mostrat molt satisfeta amb aquesta campanya que propiciarà que molta gent es decideixi a fer les seves compres al mateix municipi. Noguera ha recordat que actualment a Llagostera hi ha una oferta comercial molt variada i el que comerç local contribueix al manteniment i a la generació de llocs de treball.

La campanya començarà el 15 de desembre i s’allargarà fins al 6 de gener del 2023.

Les persones participants hauran de justificar els 150 euros en compres realitzades en establiments de Llagostera (queden excloses grans superfícies i benzineres) durant aquest període de temps. Els vals de compra es podran aconseguir a l’Oficina de Llagostera Activa (Parc de l’Estació) entre el 10 i el 17 de gener de 2023.