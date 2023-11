Set estudiants universitaris han estat premiats per les solucions que han desenvolupat per combatre el canvi climàtic i la contaminació marina mitjançant l'ús de la tecnologia blockchain. Aquest reconeixement s'ha lliurat durant la cerimònia dels premis BlockchainxODS, celebrada com a part de l'esdeveniment Inspira't x Digitalitzar-te.

BlockchainxODS és una iniciativa impulsada pel CBCat (Centre Blockchain de Catalunya), amb seu a Girona, de la Cambra de Comerç de Barcelona, juntament amb la Generalitat de Catalunya. L'objectiu d'aquest programa és familiaritzar estudiants de diferents disciplines amb la tecnologia blockchain, mentre treballen en grup per donar resposta a un repte real i directament vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible, que els planteja una empresa o entitat del territori.

“No només aconseguim que els estudiants coneguin i es formin en aquesta tecnologia revolucionària amb un propòsit sostenible,” ha comentat Carles Agustí, director del programa BlockchainxODS del CBCat, “sinó que a més posem en contacte empreses i talent, obrint noves oportunitats tant pels universitaris, com per les companyies que hi col·laboren”.

En la cerimònia de premis d'avui, s'ha reconegut la participació dels estudiants en dues d'aquestes iniciatives: una impulsada per l'entitat Submon, dedicada a la conservació de la biodiversitat marina; i l'altra per la Càtedra d'Economia Blava Sostenible de la Universitat de Barcelona, i l'empresa Tecnoambiente. Ambdós reptes giraven entorn de l'ODS 14, que promou la conservació i l'ús sostenible dels oceans, mars i recursos marins.

Les solucions guanyadores

El projecte premiat del primer repte, de la mà de les estudiants Katia Ortega Haro, de la Universitat Pompeu Fabra, i Laura Martín Ortega, de la Universitat de Girona, és l'eina SeaTrace. Es tracta d'una aplicació destinada a facilitar la recollida i l'intercanvi de dades de traçabilitat dins de la indústria pesquera a Europa, des del moment de la pesca fins al del consum, permetent als consumidors identificar la procedència, el tractament, i la qualitat global del producte abans d'adquirir-lo.

“La diversitat i la connectivitat no només han enriquit les iniciatives presentades pel projecte Sea2See, sinó que han vertebrat veritables propostes cooperatives i transdisciplinàries. Aquests resultats són un exemple tangible del que es pot assolir quan unim creativitat, coneixement i diferents disciplines amb un objectiu comú,” ha declarat Juanita Zorrilla, cap de projectes a Submon. “Els equips ens han demostrat que la tecnologia ha de ser útil per les persones, per prendre decisions informades i per assolir una millor transparència en la cadena de valor dels productes del mar, sense perdre de vista la tradició, el territori i el respecte a la natura i al valor de l’oceà a les nostres vides.”

Pel que fa al segon repte, el premi l'ha rebut l'equip Seerenity, format per Estela Torres Serrano, de la Universitat de Girona; Laura Jané Emo, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Salvador Roig Fernández, de la Universitat Politècnica de Catalunya; Júlia Mendo Cullell, de la Universitat de Barcelona i Agustín Machiavello Benítez, de la Universidad Católica de Uruguay. La proposta plantejada per l'equip és una web que connecta compradors i venedors de certificats de carboni blau, mitjançant una blockchain segura i transparent. Aquesta eina permet unir inversors, comunitats costaneres i empreses compromeses amb la reducció d'emissions, per crear un mercat eficient, transparent i més sostenible.

“El mar juga un paper clau en el món modern i facilita les interconnexions econòmiques i entre cultures, així com el benestar de les persones. El concepte d’economia blava abraça el conjunt d’activitats econòmiques relacionades amb el mar i la costa juntament amb les seves implicacions socials i ambientals”, ha afegit Miquel Canals, director de la Càtedra d'Economia Blava Sostenible de la UB. “El repte plantejat anava d’aplicar la tecnologia blockchain al càlcul de l’absorció de CO₂ per certs ecosistemes marins, com els herbeis de posidònia, i a la posterior certificació i monetització del carboni capturat. Els equips participants han fet una feina excel·lent en un temps rècord, i han proposat solucions clarament viables i aplicables.”