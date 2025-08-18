Asfaltatge del camí de la Granja Sant Antoni de Llambilles

És un vial molt utilitzat per la mobilitat local i té una longitud d'uns 850 metres

El vial ja asfaltat.

El vial ja asfaltat. / Aj. de Llambilles

El camí municipal de la Granja Sant Antoni de Llambilles s'ha asfaltat recentment. Es tracta d'una via molt utilitzada per a la mobilitat local i per al desenvolupament de l’activitat ramadera del terme.

El tram pavimentat té una longitud de 850 metres, i és una infraestructura clau per garantir l’accés segur tant als serveis ramaders situats a mitja ruta com als municipis veïns de Fornells de la Selva i Campllong.

L’actuació ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, a través de la línia d’ajuts per a la millora d’infraestructures viàries d’accés als nuclis rurals.

