Un ciclista denuncia amenaces després d’un incident amb operaris al carril bici de Pedret de Girona
L’incident va passar quan un camió bloquejava el vial i el ciclista, en haver d’esquivar un treballador que li tapava el pas, va ser increpat
Un ciclista ha denunciat un cas d’amenaces arran d’un incident ocorregut el dimarts 26 d’agost, poc després de les cinc de la tarda, al carril bici del carrer Pedret, a Girona. Segons ha explicat la víctima, els fets van tenir lloc mentre tornava cap a casa després de la feina, quan es va trobar amb un camió que obstruïa el pas a l’altura del número 138.
Abans d’arribar-hi, el ciclista va veure tres operaris de la construcció: un d’ells estava assegut recolzat en una caixa de llum i els altres dos drets. Quan el primer el va veure acostar-se, segons relata el ciclista, un dels operaris es va aixecar i encara li va dificultar més el pas, obligant-lo a esquivar-lo, fet que assegura que va estar a punt de provocar un accident.
Arran de la maniobra, el ciclista va recriminar l’actitud de l’operari, i aquest, segons la seva versió, va reaccionar de manera amenaçadora: va agafar un casc d’obra i li’l va mostrar de manera intimidatòria, com si el volgués colpejar, mentre li cridava: “¡Que te pego, que te pego!”.
La situació es va anar tensant i, segons el ciclista, un segon treballador va intervenir, tot acusant-lo a ell de ser el responsable de l’incident. Davant l’escalada de tensió, el ciclista va trucar al 112 per demanar la intervenció dels Mossos d'Esquadra. Quan els operaris van saber que havia contactat amb la policia, dos d’ells -inclòs el que presumptament havia amenaçat- van marxar del lloc. El tercer operari, però, es va quedar al lloc dels fets.
"Unes cicatrius"
Abans que arribés la patrulla, el ciclista assegura que aquest últim li va mostrar unes cicatrius al braç, que va atribuir a ferides de ganivet, i li va advertir que no tindria inconvenient a agredir-lo, fins i tot davant la presència policial.
Quan els Mossos van arribar, no hi va haver més amenaces, però els agents van procedir a identificar tant el ciclista com l’operari present, i van recollir les descripcions físiques dels altres dos individus per tal de facilitar-ne la localització posterior si fos necessari, indica a la denúncia.
Un cop calmada la situació, la policia va aixecar diligències . L’endemà, el ciclista va formalitzar la denúncia per un cas d'amenaces. Des del cos policial confirmen que el cas s’ha instruït com a delicte lleu d’amenaces i ha estat tramès al jutjat, que haurà de determinar si cal citar l’acusat i si els fets poden comportar responsabilitats penals o sancions.
