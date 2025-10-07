La ciutat en transició centrarà el debat en la segona edició de Repensem Girona
Les experiències de València i de Bordeus, la regeneració de barris, l’habitatge assequible, la transició ecosocial i la mobilitat sostenible són els temes que s’abordaran del 19 al 21 de novembre.
Les jornades són organitzades conjuntament entre l’Ajuntament, el Col·legi d’Arquitectes i la UdG
Redacció
La segona edició de les jornades Repensem Girona abordarà el concepte de ciutat en transició mitjançant ponències, tallers i passejades que tindran lloc del 19 al 21 de novembre a la ciutat. Durant tres dies, es podrà escoltar l’experiència de les ciutats de València i Bordeus i es debatrà sobre la regeneració de barris, l’habitatge assequible, la transició ecosocial i la mobilitat sostenible i accessible.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar; el president de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), Marc Riera; la vicerectora de Territori i Compromís Social de la Universitat de Girona (UdG), Sílvia Llach, així com el coordinador de les jornades, Eduard Cabré, han detallat aquest dimarts el programa de la segona edició.
Un programa amb ponències, tallers i passejades
Les ponències de l’exalcalde de València Joan Ribó i de representants de la metròpoli i la universitat de Bordeus, que parlaran sobre les ciutats en transició, protagonitzaran l’obertura de les jornades, que tindrà lloc el 19 de novembre a les 18 h a la Facultat de Lletres i Turisme de la Universitat de Girona.
El Pont Major i els habitatges de protegits de Domeny centraran la segona jornada de l’esdeveniment, el dia 20 de novembre. Al matí, tindrà lloc una passejada pels carrers del Pont Major i una ponència al centre cívic sobre la regeneració de barris amb els arquitectes Itziar González i Xavi Matilla. Un cop acabada, s’obrirà un espai de taula rodona amb les persones assistents i una sessió de treball en grups. A la tarda, es visitaran les promocions d’habitatge protegit de Domeny i, posteriorment, hi haurà una xerrada sobre habitatge assequible a la Casa de Cultura amb la presidenta de la Fundació Hàbitat 3, Carme Trilla, i el gerent de NASUVINSA, Javier Burón, que també acabarà amb una taula rodona amb les persones que assisteixin a l’acte.
En la tercera i última jornada, el divendres 21 de novembre, es reflexionarà sobre la transició ecosocial a les ciutats i sobre mobilitat sostenible i accessible en entorns metropolitans. Després d’una passejada per les hortes de Santa Eugènia, l’enginyer agrònom i consultor en economia circular Jordi Boadas i la cap del Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Xixón, Marta Nosti, parlaran sobre la transició ecosocial a les ciutats al Centre Cívic Sant Narcís. A continuació, tindrà lloc una taula rodona i unes sessions de treball en grups. A la tarda, després de les ponències sobre mobilitat sostenible i accessible dels investigadors Jordi Honey-Rosés (ICTA-UAB) i Mariona Tomàs (UB), tindrà lloc una taula rodona prèvia a la cloenda de l’esdeveniment. Aquesta tercera jornada tindrà lloc a la seu de la Demarcació de Girona del COAC.
Repensem Girona és organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Girona, la Demarcació de Girona del COAC i per la UdG. Aquestes jornades representen una ocasió per analitzar i debatre els canvis que viu la ciutat, així com les transformacions urbanes imprescindibles per avançar cap a un futur més sostenible i inclusiu. Les activitats comptaran amb la participació de col·lectius professionals, organitzacions socials i entitats de la ciutat i estaran obertes a tota la ciutadania.
Cal destacar que totes les propostes són gratuïtes, però cal fer la inscripció prèviament a través de la web Repensem Girona de l’Ajuntament de Girona: https://web.girona.cat/repensemgirona
Les declaracions
“‘Repensem Girona’ ens dona el temps i l’espai per reflexionar al voltant dels reptes de la nostra ciutat, i ho fem amb qui millor ens pot acompanyar: el COAC i la UdG. Nosaltres sempre hem dit que la ciutat la fem entre tots i totes i que hem de buscar aquelles entitats i institucions que ens ajudin en aquest camí. Aquestes jornades són un exemple més d’aquesta feina col·laborativa, de pausa i reflexió, en un format que busca que hi hagi persones expertes i professionals i que hi hagi també la ciutadania, que s’escoltin entre ells i aprenguin un dels altres. Aquest model pluridisciplinari s’anirà exportant cada vegada més i amb aquestes jornades hem estat dels primers a fer-ho”, ha destacat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas Vilar, qui ha afegit que: “A Girona som una ciutat en transició també i ara mateix tenim diversos projectes importants que han de transformar el municipi en els propers anys: al nord, el Pla de Barris del Pont Major; al sud, la transició de la carretera de Barcelona en una nova avinguda; a l’oest, el projecte del nou Campus de Salut Doctor Josep Trueta, i a l’est, el Pla de Girona Est. Per això necessitem espais com el Repensem, per fer-ho més bé i fer-ho millor”.
Per la seva banda, el president de Demarcació de Girona del COAC, Marc Riera, ha assenyalat que “després de l’èxit de la primera edició amb la participació de més de 400 persones, des del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya estem molt satisfets de tornar a formar part d’aquest projecte que ens permet posar al centre del debat el futur dels nostres municipis a través del cas de Girona”. Riera ha afegit que “en aquesta segona edició, tornarem a comptar amb uns professionals de primer nivell que ens ajudaran a reflexionar sobre com afecta l’urbanisme, la rehabilitació, la regeneració urbana i l’espai públic en la ciutat en transició, i què hem de fer per fer-la més inclusiva i millorar la qualitat de vida de les persones que hi habiten”.
La vicerectora de Territori i Compromís Social de la UdG, Sílvia Llach, ha subratllat que “des de la Universitat de Girona ens sentim molt contents de ser presents en la segona edició de les Jornades. La UdG és una universitat de qualitat i de proximitat, arrelada al territori i profundament compromesa amb la ciutat que ens acull. És per això que ens sumem una vegada més a aquesta iniciativa, que és un exemple de compromís comunitari. Hi aportem el nostre coneixement en àmbits com l’ambiental, el social, l’urbanisme, l’habitatge i la inclusió i, alhora, oferim al nostre estudiantat la possibilitat d’una formació integral i socialment responsable”.
Èxit en la primera edició
Més de 400 persones van assistir a la primera edició de les jornades, que van tenir lloc del 19 al 21 de novembre del 2024 i van girar entorn de la transformació urbana de la ciutat. A través del testimoni d'experiències d'èxit, xerrades, caminades i sessions de treball amb col·lectius professionals i organitzacions socials i ciutadanes, es va poder reflexionar sobre els canvis que està experimentant la ciutat i les transformacions urbanes necessàries per construir un futur sostenible i inclusiu. Es pot consultar la relatoria de les jornades Repensem Girona del 2024, que conté un resum de les ponències que van originar els diferents debats al web de l’esdeveniment.
