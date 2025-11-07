Passejades en tricicle sense límit d'edat
La Fundació les Vetes i Mou-te en Bici impulsen un projecte amb tricicle elèctric adaptat que combina el voluntariat amb rutes terapèutiques a persones grans o amb mobilitat reduïda
La Fundació les Vetes de Salt i la plataforma Mou-te en Bici s'han unit per tirar endavant un projecte que ofereix passejades en tricicle elèctric, adaptat per al transport de persones, sense límit d'edat. Es tracta d'una iniciativa intergeneracional que sota el nom "En bici sense edat Salt-Girona", vol potenciar el foment del voluntariat inclusiu que, alhora, pretén incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones grans o amb mobilitat reduïda per tal que puguin gaudir de passejades terapèutiques, saludables i sostenibles. Per una banda, es formen persones voluntàries que puguin moure el tricicle amb persones a darrere (amb cursets amb una fase pràctica i una de teòrica amb fisioterapeutes i psicòlegs) i, per l'altra, es fa una crida per totes aquelles persones que puguin estar interessades en aquests passejos.
En els darrers mesos, des de la Fundació les Vetes ja s'han estat fent les passejades, cada dilluns a la tarda. Les rutes poden variar al desig de l'usuari: Les Deveses, el Barri Vell de Salt o algun barri de Girona, per exemple. Ja hi han pres part una trentena de persones de la residència les Vetes. A més, durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es van fer passejades, prèvia inscripció als Centres Cívics a persones interessades amb mobilitat reduïda o persones molt grans. També van tenir èxit. Ara, les dues entitats s'han unit per anar més enllà, aconseguir més voluntaris i poder fer més passejades a més persones interessades.
La directora de les Vetes, Àngels Teixidor, ha ressaltat els objectius del projecte que són "fomentar la participació ciutadana, el voluntariat i el teixit associatiu; treballar per les relacions intergeneracionals interculturals, la inclusió i la cohesió social; fomentar estils de vida saludables a través d'una activitat física i significativa com és el pedalar i transportar persones amb mobilitat reduïda; i lluitar contra el sentiment de soledat no desitjada". Teixidor ha remarcat que la iniciativa " respon a l’oportunitat d’educar en la intel·ligència emocional i desenvolupar les habilitats per la vida".
La presentació
L'acte de presentació de l'activitat s'ha fet aquest divendres, amb la presència d'autoritats locals, de les dues entitats i representants de la fundació CaixaBank, que ha finançat l'adquisició dels dos tricicles. Per part de la Fundació les Vetes hi han assistit el president i la directora, David Cortals i Àngels Teixidor. Per Mou-te en Bici, el seu portaveu, Xavier Corominas. Per l'Ajuntament de Salt, que és qui cedeix un local on es poden guardar els tricicles, hi havia la regidora de Mobilitat, Judit Dalmau, i la de Gent Gran, Cristina Alarcón. Per l'Ajuntament de Girona hi havia el regidor de Mobilitat, Isaac Sánchez. I per CaixaBank i la Fundació La Caixa, Núria Domingo.
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines
- L'episodi de pluja deixa més de 40 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros