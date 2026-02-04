Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fundació Esclerosi Múltiple organitza el primer sopar solidari a Girona

Es farà el divendres 6 de març per recaptar fons i sensibilitzar la ciutadania sobre la malaltia

El primer festival dedicat a persones amb la malaltia, el maig passat a Girona.

El primer festival dedicat a persones amb la malaltia, el maig passat a Girona. / Marc Martí Font

Redacció

Redacció

Girona

La Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) organitzarà el pròxim divendres 6 de març el primer sopar solidari a la ciutat de Girona, una iniciativa amb l’objectiu de recaptar fons i sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta malaltia neurològica. L’acte batejat com a Sopar dels sentits tindrà lloc a partir de les 20.30 hores al restaurant La Revo, situat al Club de Tennis Girona.

La proposta vol anar més enllà d’un àpat convencional i oferir una experiència diferent als assistents, centrada en el gaudi dels sentits i les emocions, amb una vetllada que combinarà gastronomia, música i diverses sorpreses en un ambient solidari. Des de la fundació expliquen que el sopar està pensat com un espai per "sentir olors, textures i sabors", però també per connectar amb la causa i donar suport a les persones que conviuen amb l’esclerosi múltiple.

El preu del tiquet és de 50 euros, dels quals 20 euros es destinen directament a l’aportació solidària. Les inscripcions estaran obertes del 12 de gener al 27 de febrer i es poden formalitzar a través del web de la Fundació Esclerosi Múltiple.

A més, la FEM ofereix la possibilitat que empreses i col·laboradors participin en l’esdeveniment amb diferents opcions de suport, amb l’objectiu d’implicar el teixit econòmic i social del territori en aquesta primera edició del sopar solidari a Girona.

Amb aquesta iniciativa, la fundació vol consolidar la seva presència a les comarques gironines, tot reforçant la sensibilització i el suport a les persones afectades per l’esclerosi múltiple.

