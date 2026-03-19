VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
Alguns manifestants han entrat a l'interior de l'edifici i han causat aldarulls a l'Oficina d'Atenció Ciutadana
La seu de la Generalitat a Girona ha quedat en un estat de total desordre aquest dijous al migdia després de la protesta de docents.
La mobilització, que s’ha fet en el marc de les reivindicacions del col·lectiu, ha acabat amb l’interior de l’edifici ple de papers per terra, cadires damunt les taules i diferents espais de treball desendreçats de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Un vídeo enregistrat a dins de l’immoble al qual ha tingut accés aquest diari mostra l’estat en què han quedat les oficines després de l’acció.
Segons el sindicat Ustec, alguns docents s’han reunit amb el director dels Serveis Territorials, Miquel Marcè, per reclamar que es reobri un nou període de negociació amb els sindicats per abordar els temes pendents.
