Objectes curiosos i documents: el balanç de les troballes a la Policia de Girona
La Policia Municipal custodia 640 objectes trobats durant el segon semestre del 2025, amb una clara majoria de documents, carteres, mòbils i ulleres
Una guitarra, un robot aspirador, una capsa de fusta amb tres puros, segells i factures, una bossa de mà amb forma de calavera o un necesser amb un aparell d’insulina. Són alguns dels objectes més curiosos que han acabat a les dependències de la Policia Municipal de Girona durant el segon semestre del 2025.
L’Ajuntament de Girona ha fet pública la relació d’objectes perduts dipositats a la comissaria de la Policia Municipal, al carrer Bernat Bacià, corresponents al període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2025. En total, el llistat inclou 640 registres d’objectes en custòdia. Si no són reclamats en el termini establert, quedaran a disposició de l’Ajuntament.
Entre les troballes més singulars també hi apareixen unes sabates de ciclisme blanques de la marca Scott, una motxilla rosa amb un dibuix de Hello Kitty, un retenidor bucal, una caixa d’eines blava, una llanterna de cap, un vapejador, llibres de Frederick Forsyth i Ali Abdaal, i fins i tot un telèfon mòbil Honeywell acompanyat d’una clau de cotxe Fiat i una clau de taquilla.
Tot i aquestes peces pintoresques, el gruix dels objectes perduts és molt més quotidià. Els documents són, amb diferència, la categoria més nombrosa, amb 293 registres. Els segueixen les carteres, amb 93, els telèfons mòbils, amb 63, els moneders, amb 46, i les ulleres, amb 43.
Molts DNI, targetes bancàries, carnets de conduir, targetes de salut i títols de transport
Dins l’apartat de documents, la casuística és molt variada. Hi ha 109 registres amb documents d’identitat o DNI, incloent documentació de diversos països, una xifra que representa prop del 17% del total d’objectes perduts. Dit d’una altra manera, gairebé un de cada sis objectes perduts a Girona és un DNI o document d’identitat.
També hi apareixen 65 registres amb targetes bancàries o de pagament, que equivalen a un 10,2% del total. Això vol dir que aproximadament un de cada deu objectes perduts inclou una targeta bancària, tot i que sovint aquestes targetes no apareixen soles, sinó dins de carteres, bosses, moneders o fundes de mòbil.
Els permisos o carnets de conduir també són habituals: n’hi ha 49 registres, que representen un 7,7% del total d’objectes perduts. És a dir, gairebé un de cada tretze objectes perduts inclou un carnet o permís de conduir.
També consten 21 passaports i 16 permisos de residència.
Les targetes sanitàries també tenen un pes destacat: el llistat inclou 56 registres amb targetes CatSalut, targetes de salut, targetes sanitàries europees o documentació mèdica. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 37 registres vinculats al transport, amb targetes ATM, T-16, T-12, T-Mobilitat, TMG, Girocleta, Renfe, bus social o altres títols similars.
També hi apareixen 8 registres relacionats amb vehicles —com documentació de cotxe, motocicleta o matrícules—, 9 acreditacions laborals o oficials, 9 carnets vinculats a biblioteques, estudis o carnet jove, 4 documents de família nombrosa o llibre de família, i 2 targetes relacionades amb discapacitat.
Cal tenir en compte que un mateix registre pot incloure diversos documents alhora. Per exemple, una cartera pot contenir un DNI, una targeta sanitària, una targeta bancària, un carnet de conduir i un títol de transport. Per això, les subcategories documentals no són excloents.
Mòbils, ulleres i carteres, els clàssics de sempre
El llistat confirma alguns clàssics dels objectes perduts: telèfons mòbils de marques com Samsung, Redmi, iPhone, Xiaomi, Oppo, Motorola, Huawei o Nokia; ulleres graduades i de sol; carteres amb documentació i diners; i bosses de mà amb tota mena de contingut.
Entre els mòbils també hi ha descripcions curioses, com un Motorola amb una funda amb el dibuix d’un casset, un iPhone amb una funda amb dibuix d’un gos o diversos terminals amb pantalles trencades, fundes de colors i targetes a l’interior.
La relació també inclou 16 motxilles, 15 objectes d’electrònica, 9 joies i ornaments, 4 rellotges, 4 cascs, 4 llibres, 4 maletes, 3 peces de roba o complements, 2 registres d’efectiu i diversos objectes únics com la guitarra, el robot aspirador, la capsa amb puros o la clau d’un Renault Megane.
