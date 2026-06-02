Vilablareix recapta 8.500 euros per a la investigació de l’ELA
La tercera edició de la cursa solidària reuneix més de 750 participants en una jornada organitzada per l’associació Ho Fem Per Tu
Vilablareix va tornar a mobilitzar-se diumenge 24 de maig contra l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). La tercera edició de la Cursa-Caminada Lluitem per l’ELA, organitzada per l’associació Ho Fem Per Tu, va reunir més de 750 participants i va aconseguir una recaptació final de 8.500 euros, que es destinaran a la investigació de la malaltia.
Des de l’organització fan una valoració molt positiva de la jornada. «Ha anat millor que l’any passat, cada any són més participants i més solidaritat amb aquesta causa», destaquen des de l’associació, que impulsa iniciatives solidàries per recaptar fons per a la recerca de la malaltia.
La cursa-caminada oferia tres recorreguts adaptats a diferents perfils de participants: un de 5 quilòmetres, un de 10 quilòmetres i un tercer circuit inclusiu de 2 quilòmetres. Abans de començar, totes les persones que ho van voler van poder participar en una sessió conjunta d’escalfament i estiraments.
La jornada també va incloure una sessió de zumba després de la cursa, pensada per a aquells participants que encara tenien energia. Una de les novetats d’aquest any va ser la samarreta tècnica dissenyada per l’associació, que va tenyir la jornada de color verd, el color de la lluita contra l’ELA.
Ho Fem Per Tu és una associació sense ànim de lucre de Vilablareix que organitza activitats solidàries amb l’objectiu de donar suport a la investigació de l’ELA.
