El primer vol de Girona a Palma de Mallorca surt amb un 59% de les places ocupades
El director comercial d'Air Nostrum remarca el bon ritme de vendes
A les 11.11 del matí d'aquest dijous ha aterrat el vol de Palma de Mallorca a l’aeroport de Girona. Es tracta del primer avió de la connexió que ha recuperat la terminal de Vilobí d'Onyar (Selva), després de més d'una dècada sense vols amb les illes Balears. Són quatre minuts abans del previst i representa “un dia especial” per a l'aeroport de Girona, segons el president del Patronat de Turisme Costa Brava – Girona, Miquel Noguer, perquè suposa materialitzar un dels objectius que més treballa el patronat, els vols domèstics.
Per la seva banda, el director comercial de la companyia destacava el bon funcionament del vol entre Girona i Palma de Mallorca. Juan Corral ha destacat que ja hi ha “un 60% d'ocupació en tota la temporada que arriba a finals d'agost”. El directiu d'Air Nostrum ha explicat que aquesta xifra “representa gairebé 20 punts més del normal” quan es llança una nova connexió. Per això, considera que el vol està generant molt d'interès i es fixa l'objectiu d'arribar “al 75% de bitllets venuts” a finals del mes que ve.
Des del Patronat de Turisme avisen que ara el repte és “mantenir-lo tot l'any”. Noguer ha recordat que hi ha “moltes relacions comercials i empresarials” entre Girona i les illes Balears i el vol permetria incrementar-les. Per altra banda, Noguer destaca el volum d'estudiants balears que viuen a Girona i per això creu que tenir el vol durant tot l'any “gairebé sortiria més barat que quedar-se” el cap de setmana, ja que caldria aplicar-hi el descompte del 75% que tenen els habitants de les illes. Sobre l'allargament de la temporada, Corral ha afirmat que ho valoraran “al llarg d'aquests mesos de prova”, però ha destacat que treballaran “per veure com podem seguir col·laborant”.
Per altra banda, el director comercial ha destacat que el 40% dels bitllets venuts tenen un origen a Palma de Mallorca. “Això vol dir que és gent que ve a Girona a visitar la demarcació, en comptes de gent que viatja a Palma de Mallorca per turisme, que és el que passa habitualment”, ha remarcat el director comercial d'Air Nostrum.
Una connexió “ràpida i còmode” per als passatgers
Els primers passatgers del vol han destacat la facilitat que tenen per viatjar a l'aeroport de Girona i destaquen que representa una connexió “ràpida”. Un exemple és Carolina Madueño, una noia de Manacor que fa uns anys que viu a Girona mentre hi estudia. Madueño ha recordat que fins ara suposava “un camí molt llarg” anar fins a l'aeroport de Barcelona, mentre que fer-ho des de Girona és “només quinze minuts de trajecte”.
Un dels primers passatgers que ha volat des de Palma de Mallorca a Girona és Víctor de Molina. En el seu cas, ha anat a veure la seva germana que viu a Tordera (Maresme). “Estem només a vint minuts de casa, és molt còmode”, ha explicat el passatger. “L'aeroport és més petit, hi ha molta menys cua que anar a Barcelona... tot ha anat rodat, la veritat”, ha afirmat de Molina, “a veure si es manté i el podem tornar a fer servir”.
El vol entre Girona i Palma de Mallorca té una capacitat de 72 places en cada trajecte. La companyia Air Nostrum utilitza una aeronau amb hèlices i, entre juliol i agost, la companyia ha posat a la venda 2.304 places entre les dues ciutats dels Països Catalans, repartides en 32 vols. A més, l'empresa va llançar una promoció que oferia l'anada i la tornada per només 49 euros.
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