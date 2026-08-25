Un accident entre un cotxe i un camió a l’AP-7 a Salt deixa una persona ferida
Un dels conductors ha estat traslladat a l'Hospital Santa Caterina en estat lleu
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Una persona ha resultat ferida lleu aquest dimarts a la tarda en un accident de trànsit a l’AP-7, a l’altura de Salt, en direcció Girona.
Els fets s’han produït cap a les 14.51 hores, al punt quilomètric 62 de l’autopista, en un accident en què s’han vist implicats un turisme i un camió.
Quan els Bombers de la Generalitat han arribat al lloc de l’accident, han localitzat el cotxe afectat. El camió, en canvi, es trobava aturat més endavant, en una àrea de servei.
Una persona ha estat traslladada a l’Hospital Santa Caterina en estat lleu.
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