Girona preveu acabar al desembre el nou aparcament de Mas Gri amb més de 200 places
La superfície ja està totalment compactada i els treballs continuen avançant en un projecte adjudicat per 844.580 euros
L’Ajuntament de Girona preveu que les obres del nou aparcament dissuasiu de Mas Gri acabin el pròxim mes de desembre. Els treballs continuen avançant a l’entrada sud de la ciutat i la superfície del futur equipament ja està totalment compactada, segons ha informat el consistori. El projecte permetrà crear més de 200 places d’estacionament en una zona connectada amb diferents alternatives de transport públic i mobilitat sostenible.
La nova previsió modifica el calendari anunciat quan van començar les primeres actuacions d’urbanització, a mitjan juliol. En aquell moment, l’Ajuntament va explicar que les obres com a tal començarien durant el mes d’agost i tindrien una durada aproximada de nou mesos. Ara, amb el terreny ja compactat i els treballs en marxa, el consistori situa la finalització de l’actuació abans d’acabar l’any.
Preparació del terreny
Les primeres tasques es van centrar en la preparació de l’espai, amb l’enderroc dels paviments, les vorades i les voreres afectades, a més del moviment de terres. El projecte també preveu executar la pavimentació definitiva, la xarxa de clavegueram i els serveis de drenatge, així com instal·lar l’enllumenat, la senyalització, la jardineria, els sistemes de control i la resta del mobiliari. La ubicació del nou aparcament busca facilitar que les persones que accedeixen a Girona des de l’entrada sud puguin deixar-hi el vehicle i continuar el trajecte amb altres mitjans. L’espai estarà connectat amb línies del bus urbà, estacions de Girocleta i carrils bici, amb l’objectiu de reduir l’entrada de vehicles privats al centre i descongestionar els principals eixos de circulació.
L’actuació també inclou la construcció d’una connexió amb carril bici entre la Clínica Girona i l’Avellaneda. Igualment, es reformarà l’entorn de l’aparcament i es reordenarà la rotonda de Mas Gri. D’aquesta manera, el projecte no es limita a crear noves places, sinó que també modificarà la mobilitat d’aquest sector i reforçarà els itineraris destinats a bicicletes.
Una inversió de 844.580 euros
Les obres van ser adjudicades a l’empresa Agustí y Masoliver SA per 844.580 euros, IVA inclòs. El projecte està subvencionat pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2025-2029, impulsat pel Departament de la Presidència de la Generalitat. La construcció d’aquest equipament s’emmarca en les actuacions previstes pel Pla de mobilitat de Girona, que planteja reduir la presència del vehicle privat al nucli urbà i guanyar espais per als vianants. Els aparcaments situats als accessos de la ciutat han de permetre interceptar una part dels vehicles abans que arribin al centre i afavorir que els conductors completin el desplaçament amb transport públic, bicicleta o a peu.
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