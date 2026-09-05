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Bescanó fa equilibris entre acrobàcies, monocicles i fantasia

La cinquena Festa del Circ omple la zona esportiva amb tres espectacles durant la tarda

Participants a la Festa del Circ d'aquest dissabte a la tarda, a Bescanó.

Participants a la Festa del Circ d'aquest dissabte a la tarda, a Bescanó. / David Aparicio

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Redacció

Bescanó

Bescanó ha tornat a convertir-se aquest dissabte a la tarda en una gran pista de circ. La cinquena edició de la Festa del Circ ha omplert la zona esportiva del municipi amb espectacles d’acrobàcies, humor i fantasia des de les cinc de la tarda fins a les onze de la nit. La Companyia Art-tic Shows hi ha presentat Circus, una proposta que trasllada l’essència del circ al carrer. També hi ha actuat Filigranes amb El circ Filixic, que recupera números clàssics com el Monocicle Giravolt o l’Ale-hop Hula-hop.

La tercera companyia de la jornada ha sigut Uta Circ, que ha portat a Bescanó No matalàs, un espectacle de caràcter misteriós i visual inspirat en l’univers fantàstic de Tim Burton. La jornada també ha comptat amb servei de bar perquè el públic pogués menjar i refrescar-se entre actuació i actuació.

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