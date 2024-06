Alerta si tens mascota: Baladres i sis plantes verinoses més per a gats i gossos

Tot i que és difícil precisar quants gats i gossos hi ha al món, s’estima que la xifra de felins arriba als 600 milions d’exemplars i la dels gossos, als 500 milions.

A Espanya, segons l’ANFAAC (Associació Nacional de Fabricants d’Aliments per a Animals de Companyia), hi ha més de 29 milions de mascotes. I segons aquestes dades, elaborades a partir de l’Estudi de Censos 2021 ANFAAC i Veterindustria, d’aquests més de 9,31 milions són gossos i gairebé 5,86 milions són gats. I malgrat aquestes altes xifres, els països de la Unió Europea del nostre entorn encara superen Espanya en quantitat de mascotes.

Anteriorment hem tractat la toxicitat que representen per als gossos alguns aliments que consumim les persones. Però hi ha plantes que representen un perill encara més gran, encara, que aquests aliments. En concret, els baladres o llorer de flor o rosa llorer, el terme científic dels quals és ‘Nerium oleander’, que es continuen trobant en vivers i, el que és pitjor, a les mitjanes d’autopistes i autovies, malgrat que la llei de medicament prohibeix vendre’ls al públic a Espanya amb finalitats medicinals. Això és a causa que la seva venda amb finalitats ornamentals no està prohibida, malgrat ser una de les plantes més verinoses del planeta.

És una de les plantes més perilloses per a les mascotes, si no la més: la totalitat dels baladres és tòxica i ingerir-ne fins a una part molt petita pot fer que els gossos o gats tinguin arrítmia i puguin arribar a morir.

No obstant, no són les úniques: hi ha desenes de plantes que poden presentar un perill per als nostres gats i gossos.

Lliris

Les plantes de la família dels lliris i les assutzenes són de les tòxiques per a gats i gossos més perilloses. Un sol mos és suficient per provocar-los vòmits, pèrdua de gana, debilitat, taquicàrdia o pols irregular. A més, són flors molt habituals als rams i als jardins. Al contrari del que passa amb altres plantes, qualsevol part –tija, fulles, flors, pistils, arrels, saba i fins i tot el pol·len– són tòxiques per a gats i gossos, i per això ni tan sols és necessari que les ingereixin per produir-los una intoxicació: n’hi ha prou de rosegar-les o llepar-se el pèl on hagi caigut pol·len de lliri. Per acabar-ho d’adobar, els gats se senten especialment atrets per aquestes plantes, així que és fàcil que acudeixin a ensumar-les.

Heura

És una planta enfiladissa que creix en interiors i en exteriors amb bastanta facilitat i rapidesa. Totes les parts de la planta són lleugerament tòxiques per als animals, menys el fruit, que és d’una toxicitat extrema. Tocar-la els pot produir irritacions a la pell o fins i tot l’aparició de butllofes i úlceres. Els símptomes després de la ingestió de l’heura poden ser vòmits, dolors estomacals, malestar general, febre i, depenent de la mida de l’animal, fins i tot pot derivar en un coma. Al tractar-se d’una planta enfiladissa molt comuna, s’ha d’anar amb compte amb les mascotes perquè no s’intoxiquin i, en cas que ho facin, portar-les ràpidament al veterinari.

Ciclamen

És una planta que no és tòxica per a tots els animals. De fet, per al porc és una menja molt apreciada, no en va es coneix com a ‘pa de porc’. Però el ciclamen, una planta que té flor tot l’any –cosa que visualment resulta molt atractiva per als animals– té entre els seus principals continguts actius una substància denominada ‘ciclamina’, que es concentra principalment en l’arrel i és altament tòxica per a humans, gossos i gats. Provoca vòmits, diarrees, trastorns gastrointestinals, malestar general i dolor abdominal, convulsions, insuficiència renal i paràlisi generalitzada. Segons la quantitat de fibres de l’arrel ingerida, l’animal pot tenir ritme cardíac irregular, pot convulsar i pot fins i tot arribar a morir.

Tulipes

Malgrat la seva bellesa i senzillesa, és altament tòxica tota, no només l’arrel o el bulb. Aquest últim és, de molt, el més tòxic per a gossos, gats i cavalls, perquè està carregat d’alcaloides i glucòsids. Els símptomes més habituals d’intoxicació per aquestes flors i plantes són vòmits, diarrees, arrítmia, dificultats respiratòries, dermatitis i inflamació dèrmica i de les mucoses.

Narcisos

Una de les flors més boniques i més utilitzades per decorar les vivendes és també una de les més tòxiques per a gossos i gats, per la qual cosa és millor evitar tenir-les a casa. Igual com passa amb les tulipes, tota la planta per si mateixa és tòxica, però una vegada més la pitjor part és al bulb, que conté alcaloides licorina i galantamina. La ingesta provoca vòmits, diarrees, arrítmia, dolor abdominal i baixada de la pressió arterial, entre altres causes greus.

Poinsettia o flor de Nadal

Malgrat que és una planta estacional, és una de les més comunes per Nadal. A més, se sol situar dins de la llar per adornar, i el seu viu color vermell fa que sigui molt desitjable per a gossos i gats domèstics. La toxicitat de la flor de Nadal resideix en els èsters diterpens derivats del forbol, flavonoides i euforbines, que té al làtex o líquid lletós del seu interior unes toxines molt irritants per a aquests animals, especialment per als felins. Si un gat o gos es menja la planta de Nadal pot tenir fatiga, tremolors, hipersalivació, vòmits, irritació d’esòfag i estómac, etcètera.