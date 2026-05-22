Bars de barri amb les millors ressenyes a Google
No t’apareixen en els ‘reels’ de moda perquè molts no tenen ni xarxes. No se t’acudeixi prejutjar-los: tenen més puntuació a Google que molts restaurants amb estrella Michelin. Són econòmics, aposten per la cuina casolana i et reben com si fossis de la família
Òscar Broc
Has dit que prou de makis de salmó amb Peta Zetas? Quan vulguis, deixa les ximpleries a la porta i dona un cop d’ull als següents bars. Segur que no t’han aparegut als reels de moda, perquè la majoria no tenen ni xarxes. De fet, n’hi ha que et semblaran una mica antics, però no caiguis en l’error de prejutjar-los, perquè tenen més bones puntuacions a Google que molts amb estrella Michelin. Són barats, aposten per la cuina casolana i et reben com si fossis de la família.
Tapes amb història - De pares a fills
El 4,5 que marca el bar La Masia (Elisabets, 16) a Google és admirable. Més alta que el Leña de Dani García, per exemple. D’aquí a un any ja en farà 75 que està en plena forma, i és reconfortant veure’l sempre ple, amb una clientela majoritàriament local. És un dels locals més autèntics i bulliciosos del Raval, un negoci familiar que ha sobreviscut al canvi de segle sense concessions. La Masia és una vermuteria, un bar de tapes, un reducte conflictiu en què volen canyes, seitons en vinagre, mandonguilles en salsa, croquetes, bombes, amanides, és a dir, l’artilleria necessària perquè et pugi la bilirubina i s’animi l’ambient. Alegria de viure i beure.
Sobretaula còsmica - Xup-xup al quadrat
El bar on van els gastrònoms per rescabalar-se. L’Iberia (Mare de Déu del Port, 219, Barcelona) supera amb escreix molts restaurants d’alta cuina en les puntuacions de Google. Un increïble 4,5 per a un espai als antípodes de la floritura gastronòmica i que regna al seu aire a la Marina del Port. En aquest negoci no hi ha trampa; només producte i cuina tradicional elevada a monument, com el capipota. Però no només de culleres viu la seva clientela; per això cuiden especialment l’apartat de peixos i mariscos. L’Iberia, a més, és sinònim de sobretaula dilatada, perquè plats com els calamars farcits de botifarra, els ous amb cigrons, les costelles de lletons i els peus de porc no encaixen amb les presses.
No al ‘brunch’ - A l'olla tot hi cap
Un dels secrets més ben guardats del Farró. I amb uns esmorzars de forquilla que tombarien Arvydas Sabonis. Visca el bar Sant Josep (Saragossa, 33, Barcelona), el feu del Pepo i la Montse, que obren la persiana quan els galls encara ronquen i alimenten pencaires amb uns guisats reconfortants. El secret del seu èxit és la cuina atemporal, nostàlgica i desbordant de sabor que la Montse conjumina en les incomptables olles que poblen els fogons. Aquí se serveix un fricandó estel·lar, una truita de patates acadèmica, unes tripes per sucar-hi pa, un guisat èpic de mongetes vermelles i així fins a completar uns greatest hits de plats populars contra el qual pocs poden competir.
Cartells que alimenten - Entrepans subversius
L’horror vacui defineix l’entrada del Burger Niu (València, 101, Barcelona). Incomptables cartells escrits a mà aclaparen el visitant i deixen perplexos els qui no saben de què va la cosa. El propietari, Francesc Pujadó, es podria dedicar a elaborar pancartes per a manifestacions: de feina no n’hi faltaria. Superfrankfurt, Superbotifarra de pagès, Patates emmascarades… Cartells i més cartells en un local que juga en una altra lliga i acumula un increïble 4,7 en les ressenyes de Google. La gent aprecia la senzillesa, la falta de cerimònies, l’honestedat i l’al·lèrgia a tot el que és modern en un negoci que se sosté a còpia d’entrepans de botifarra i les salsitxes, les hamburgueses, les tapes de guerrilla i les cerveses.
Cent per cent Raval - Vermut de barri
Que La Bodega d’en Rubén (Robador, 33, Barcelona) tingui un 4,8 a Google em reconcilia amb la humanitat. No hi ha res que et posi més al lloc que et correspon que una visita a aquesta trinxera adorada pels veïns del Raval profund. Aquest petit celler és el repel·lent definitiu contra turistes i pijos, i precisament per això s’hi està tan bé. El Rubén fa que és darrere la barra des de temps immemorials i reparteix felicitat en forma d’anxoves, truites i fins i tot cebiches.
Miracle a Urquinaona - Elogi del propietari
El Timón és un negoci familiar que llueix un sorprenent 4,8 a Google. Paraules majors. I segurament és la falta de pretensions el que enamora la clientela. Pot ser un gaspatxo, una botifarra, unes tripes de vedella, un bistec o una galta de porc: és igual el que introdueixis a l’organisme; al Timón sempre podràs netejar-te els txakres que has embrutat en restaurants de sushi amb dj.
