Casa Gourmet
Ortiz, cent trenta-cinc anys d’una conserva que va canviar el rebost espanyol
Casa Gourmet celebra l’aniversari d’una de les firmes conserveres més emblemàtiques del país amb una selecció que reuneix els seus grans clàssics, productes gurmet i dos vins blancs de referència.
María José Cayuela
Hi ha marques que no només formen part del rebost, sinó també de la memòria gastronòmica d’un país. Conserves Ortiz pertany a aquesta categoria. La firma basca celebra el seu 135è aniversari convertida en un dels grans referents de la conserva prèmium espanyola, però la seva història va començar d’una manera molt més humil: als molls, al costat del peix fresc, les costeres i el coneixement transmès de generació en generació.
La trajectòria d’Ortiz arrenca el 1891 a Ondarroa, Biscaia, quan Bernardo Ortiz de Zárate va arribar des d’Àlaba amb la voluntat d’emprendre nous negocis. Allà va aprendre l’ofici conserver, va començar a comprar bonítol del nord i anxova als pescadors de baixura i va trobar en l’escabetx una manera de portar el peix més enllà de la costa, fins a Castella, Madrid o Aragó. Aquell origen, lligat al mar i a la necessitat de conservar el producte en el seu millor moment, acabaria donant forma a una de les cases conserveres més reconeixibles d’Espanya.
La història familiar també té nom de dona. Després de la mort de Bernardo, va ser Petra López de Aréchaga Nafarrate qui va prendre les regnes del negoci, que passaria a anomenar-se 'Viuda de Ortiz' i més tard 'Viuda de Ortiz e Hijo'. Amb el temps, l’empresa va evolucionar, va créixer i va consolidar una manera de treballar basada en la pesca tradicional, l’elaboració artesanal i el respecte pel producte. El 1942, José Ortiz i el seu fill José Antonio van crear la societat, que el 1956 es va convertir en Conservas Ortiz S.A.; avui, la cinquena generació continua al capdavant de la companyia.
Del Cantàbric a l’alta gastronomia
La conserva ha viscut en els últims anys una profunda transformació cultural. Durant dècades va ser vista com un producte pràctic de rebost; avui ocupa un lloc destacat en barres gastronòmiques, aperitius cuidats i taules de producte. En aquest canvi de mirada, Ortiz hi ha tingut molt a veure.
La seva identitat s’ha construït al voltant d’una idea aparentment senzilla, però cada vegada més valuosa: respectar els temps del mar. La companyia reivindica la costera, les arts de pesca tradicionals i l’elaboració artesanal com a senyals de qualitat. En el seu catàleg, el bonítol del nord continua sent un dels grans protagonistes, amb formats i elaboracions que van de l’oli d’oliva a l’escabetx o la Reserva de Família.
Aquest univers és el punt de partida de la Selecció Gourmet d’Ortiz que Casa Gourmet llança amb motiu de l’aniversari. La proposta reuneix alguns dels grans best sellers de la conservera i els acompanya amb productes pensats per construir una taula completa al voltant de l’aperitiu, el vi i la gastronomia compartida.
Els clàssics que expliquen una marca
El lot inclou algunes de les referències més icòniques d’Ortiz. Entre elles, el Bonítol del Nord en oli d’oliva en llauna oval, una de les elaboracions més reconeixibles de la casa, apreciada per la seva textura melosa i el seu sabor delicat. També incorpora el Bonítol del Nord Ortiz en oli d’oliva en pot de vidre, pensat per a receptes familiars, amanides o aperitius, i el Bonítol del Nord en oli d’oliva Reserva de Família, una de les conserves més valorades per qui busca peces seleccionades i una elaboració especialment cuidada.
La selecció suma també el Bonítol del Nord Ortiz en escabetx, una recepta històrica de la gastronomia espanyola que Ortiz interpreta amb equilibri: un escabetx suau, aromàtic i respectuós amb el peix, capaç d’aportar personalitat sense emmascarar el producte.
Una altra de les peces destacades són els Pebrots del Piquillo Ortiz farcits de Bonítol del Nord, escalivats a la llenya i elaborats amb una beixamel marinera. Un producte que connecta la tradició conservera amb una lectura més gastronòmica de l’aperitiu.
Una taula pensada per compartir
Casa Gourmet completa la proposta amb una selecció d’acompanyaments que amplien l’experiència més enllà de la conserva. Les culleres de pa Obando aporten textura i permeten presentar els bocins amb un punt més sofisticat; els tomàquets secs en oli d’oliva fumat de Finca La Barca afegeixen intensitat, dolçor i un matís fumat molt gastronòmic; i les Olivias Trufadas incorporen el contrapunt més aromàtic amb les seves olives gordals amb tòfona.
El resultat és una selecció concebuda per muntar una taula amb producte de qualitat, on el mar, el pa, l’oli, el vegetal i el vi dialoguen sense artificis. Una proposta que recupera una cosa molt pròpia de la cultura gastronòmica espanyola: obrir una conserva excel·lent, acompanyar-la bé i convertir aquest gest en una experiència.
Dos blancs per brindar pels cent trenta-cinc anys
L’edició aniversari es completa amb dos vins blancs de noms molt reconeixibles. El primer és Marqués de Riscal Verdejo 2025, elaborat per una de les bodegues històriques del vi espanyol. La casa riojana va ser pionera en la seva aposta per la varietat verdejo a Rueda, i el seu blanc s’ha consolidat com una referència fresca, aromàtica i gastronòmica.
El segon vi és Sanclodio 2024, elaborat a Ribeiro i pertanyent al Grup Matarromera. Nascut a la Vall de l’Àvia, sobre sòls granítics, reuneix varietats com treixadura, godello, loureira i albarinyo per construir un perfil atlàntic, fresc i elegant.
Tots dos vins reforcen el sentit de la selecció: celebrar una marca centenària des d’una mirada contemporània, amb productes reconeixibles, versàtils i pensats per gaudir al voltant d’una taula.
La Selecció Gourmet d’Ortiz de Casa Gourmet, valorada en 70 euros i disponible per 42 euros, resumeix aquest esperit: grans clàssics d’una firma centenària, productes prèmium per acompanyar-los i dos vins blancs per brindar per una història que va començar al Cantàbric i que avui continua ocupant un lloc destacat en el rebost espanyol.
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