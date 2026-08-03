El raïm que ha conquerit el món: tres blancs del Penedès per descobrir el xarel·lo
Rupestris 2025, Xarel·lista 2023 i Miranius 2024 protagonitzen la selecció del mes d’agost de Casa Gourmet
María José Cayuela
Casa Gourmet dedica la seva selecció de vins de l’agost al xarel·lo, la varietat blanca històrica del Penedès i un dels raïms amb més projecció internacional del territori. La proposta reuneix sis ampolles de Celler Pardas, Mas Bertran i Celler Credo Família Recaredo, tres cellers vinculats a Corpinnat. Disponible per 46 euros, davant d’un valor real de 76 euros, la selecció permet descobrir tres interpretacions complementàries de la varietat amb un estalvi de gairebé el 40 %. Frescor, identitat i vocació gastronòmica defineixen una proposta que recorre diferents paisatges i filosofies del Penedès.
Tensió i caràcter mediterrani
Rupestris 2025, de Celler Pardas, combina un 60 % de xarel·lo i un 40 % de malvasia de Sitges procedents de vinyes ecològiques. Presenta fruita groga, notes florals i un marcat perfil mediterrani. En boca és tens, fresc i saborós, amb un final sec i net. La verema 2024, precedent de l’actual, va rebre 92+ punts Parker.
Fundat l’any 1996 per Ramon Parera i Jordi Arnan a la finca Can Comas, Celler Pardas treballa les varietats tradicionals des d’una viticultura centrada en el sòl i en l’expressió del paisatge.
Una lectura directa de la varietat
Xarel·lista 2023, de Mas Bertran, és un vi blanc elaborat amb un 100 % de xarel·lo procedent de Sant Martí Sarroca. Fermenta durant 15 dies en dipòsits d’acer inoxidable a baixa temperatura per preservar-ne la frescor. Viu, honest i equilibrat, guanya cos i persistència amb el repòs en ampolla sense perdre tensió.
Mas Bertran va néixer l’any 2005 i està dirigit per Roser Carbó i Eva Ventura. El celler familiar combina tradició, innovació i respecte per l’entorn, amb una atenció especial a les varietats històriques del Penedès.
Puresa varietal i precisió
Miranius 2024 és el xarel·lo ecològic de Celler Credo, el projecte de vins blancs de Recaredo. Procedeix de parcel·les de secà situades entre la Plana del Penedès, les muntanyes de l’Ordal i la vall del Bitlles, i fermenta amb llevats autòctons. Ofereix notes cítriques, herbes mediterrànies, fruita groga i un fons mineral, amb una boca viva, texturada i fresca. La verema 2024 ha obtingut 91+ punts Parker.
Celler Credo situa el xarel·lo al centre de la seva identitat mitjançant una viticultura ecològica i biodinàmica, verema manual i mínima intervenció.
Els tres vins s’han de servir entre 7 i 10 ºC. Rupestris acompanya arrossos i marisc; Xarel·lista, peixos i formatges suaus; i Miranius, peixos blancs i verdures a la brasa. Tres perfils que reivindiquen el xarel·lo del Penedès.
Via: Regió7
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