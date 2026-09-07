Priorat, Empordà i Prades: Tres paisatges per descobrir la garnatxa
Solluna 2022, Tocat de l’Ala Negre 2022 i Cel de Prades 2017 mostren com el sòl, el clima i l’altitud poden canviar l’expressió d’una mateixa varietat
María José Cayuela
La garnatxa, una de les varietats més vinculades al paisatge vitivinícola mediterrani, adquireix perfils molt diferents segons el lloc on creix i les varietats amb què comparteix vinya i cupatge. La selecció de vins de setembre de Casa Gourmet proposa recórrer tres d’aquests escenaris a través del Priorat, l’Empordà i les Muntanyes de Prades.
En els tres vins, la garnatxa té un paper protagonista, tot i que el resultat és clarament diferent. A Solluna 2022 es combina amb carinyena i syrah; a Tocat de l’Ala Negre 2022, amb carinyena, cabernet sauvignon i merlot; i a Cel de Prades 2017, amb syrah. Més enllà de les varietats, són el sòl, el clima i l’altitud els que acaben definint el caràcter de cada vi.
La llicorella marca el Priorat
Solluna 2022, de Gran Clos, neix al voltant del Mas Mariano, en un paisatge de pendents i sòls de llicorella, la pissarra característica del Priorat. S’elabora amb un 60 % de garnatxa, un 23 % de carinyena i un 17 % de syrah.
La pobresa d’aquests sòls i la seva limitada capacitat per retenir aigua obliguen les arrels de la vinya a aprofundir per buscar recursos. Aquest entorn condiciona la maduració del raïm i forma part essencial de la identitat dels vins de la zona.
A la copa, Solluna 2022 combina fruites vermelles i negres amb matisos florals, herbes de bosc i records balsàmics. En boca presenta una bona acidesa, textura afruitada i tanins fins.
Gran Clos, situada a Bellmunt del Priorat, treballa al voltant de 32 hectàrees de vinya, algunes amb ceps de més de cent anys, i ha construït bona part del seu projecte al voltant de la interpretació de la llicorella i del paisatge prioratí.
La tramuntana i els sòls de l’Empordà
A diversos quilòmetres cap al nord, Tocat de l’Ala Negre 2022 ofereix una altra lectura de la garnatxa. El vi està elaborat amb un 55 % de garnatxa, un 40 % de carinyena, un 3 % de cabernet sauvignon i un 2 % de merlot procedents de vinyes d’entre 15 i 80 anys repartides per diferents municipis de l’Alt Empordà.
Aquí el paisatge canvia. Els sòls de sílex i pissarra, la proximitat mediterrània i, especialment, la tramuntana formen part de les condicions que defineixen la viticultura de la zona. El vi fa una criança de quatre mesos en botes de roure francès amb l’objectiu d’integrar les diferents parcel·les sense restar protagonisme a la fruita.
El projecte Tocat de l’Ala, impulsat per Coca i Fitó juntament amb Roig Parals des del 2011, treballa vinyes situades als peus de la serra de l’Albera i busca expressar el caràcter vitivinícola de l’Empordà a partir de varietats històricament lligades a la zona, com la garnatxa i la carinyena.
El caràcter de l’altitud a Prades
La tercera parada condueix fins a les Muntanyes de Prades, on l’altitud introdueix un nou factor en la interpretació de la varietat. Les vinyes de Cel de Prades 2017 creixen a uns 950 metres sobre el nivell del mar, en un entorn de nits fresques que afavoreix una maduració pausada.
El seu perfil combina notes florals i balsàmiques, fruits silvestres i matisos minerals, amb cos, frescor i un caràcter marcat pel seu origen de muntanya.
Totó Marquès desenvolupa a Prades un projecte lligat a la recuperació de la tradició vitivinícola local i de vinyes que havien quedat oblidades. El celler treballa amb una filosofia vinculada al territori i a la viticultura ecològica, un llegat que actualment continua una nova generació de la família.
Tres vins i tres paisatges permeten així observar la capacitat de la garnatxa per interpretar territoris molt diferents. La selecció de setembre de Casa Gourmet reuneix dues ampolles de cadascun d’aquests tres vins, sis en total, amb un preu de 54 euros (valor real de 90 euros).
Via: Regió7
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