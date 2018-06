Club i Ajuntament negocien la concessió de l'estadi per 50 anys

El Girona FC i l'Ajuntament estan acabant de negociar els últims serrells de l'acord per la concessió de l'estadi de Montilivi al club. Un dels aspectes que encara no s'havia revelat era quina durada tindria l'entesa, i segons va explicar ahir el president, Delfí Geli, durant un acte amb l'alcaldessa, Marta Madrenas, sobre la taula hi ha la voluntat que sigui per 50 anys (el màxim que estipula la llei). Geli i Madrenas van coincidir a la jornada titulada «La Girona de les solucions», on van ser protagonistes d'un diàleg en què van analitzar com estan les relacions entre les dues parts, quins projectes de futur hi ha i com afecta a la ciutat l'impacte de tenir un equip de futbol a Primera Divisió. Quan els van preguntar per com estaven les negociacions sobre la concessió de Montilivi, Geli va explicar que estaven parlant d'un projecte a llarg termini «per 50 anys», fet que confirmaria que la inversió que planteja el Girona a la instal·lació és molt important.

Els contactes s'han accelerat aquests darrers dies i la documentació corre amunt i avall entre els despatxos de Montilivi i els de l'Ajuntament. No es pot dir, encara, que l'entesa estigui tancada però sí que la voluntat de totes dues parts és intentar arribar-hi al més aviat possible, perquè l'actual cessió de l'estadi al club s'esgota a finals de mes i, aleshores, tot hauria d'haver quedat resolt. Les novetats es podrien precipitar la setmana que ve perquè si s'acaba concretant l'entesa, ja se celebraria el ple extraordinari que s'ha de fer per donar-hi conformitat. Disposar de la concessió de Montilivi és un plantejament indispensable per al club abans de continuar impulsant reformes i ampliacions a la instal·lació. Si tot tot va bé aquest estiu es farà una grada supletòria al gol sud, a sobre del bar, i també es renovarà la il·luminació, un projecte que s'arrossega des de l'ascens i que la Lliga exigeix per tal de poder complir els estàndars de qualitat en les transmissió per televisió. El Girona considera que la viabilitat de l'entitat a l'elit passa per treure el màxim rendiment de l'estadi i no només durant els 90 minuts dels partits que s'hi disputen cada quinze dies.

Més enllà del tema de Montilivi, tant Geli com Madrenas van assegurar que les relacions entre el Girona i l'Ajuntament passen per un bon moment, i van posar de manifest la importància que té per a la ciutat tenir un equip a Primera. «El futbol ha portat la il·lusió a Girona», va subratllar el president. Geli també va parlar sobre la negociació amb l'escola Maristes per crear a les antigues habitacions dels germans una residència per a joves futbolistes forans. Segons ell això forma part del projecte global que ha de vendre el club a l'hora de captar futbolistes. «El primer que et demanen els pares és saber què tens pensat pels seus fills, i això també inclou els estudis», va dir. Sobre la taula hi va haver, a més, la necessitat d'una Ciutat Esportiva i en aquest sentit Madrenas va assegurar que «si es pot fer a Girona, perfecte, però si ha de ser en un altre municipi del voltant, no hi haurà cap problema, perquè així també es beneficia el territori».