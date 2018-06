El Valladolid completa el quadre de la Primera Divisió

Amb la confirmació de l´ascens del Valladolid ahir al vespre, la Lliga Santander de la temporada que ve ja té tots els actors definits. El quadre final de Primera, doncs, dibuixa un mapa amb força detalls que criden l´atenció. Primer, que enguany hi haurà 5 equips madrilenys (Reial Madrid, Atlètic, Leganés, Getafe i Rayo). Es mantindrà la representació basca (Eibar, Reial, Athletic i Alabès) mentre que Galícia es queda només amb el Celta. Andalusia es queda tan sols amb Betis i Sevilla mentre que enguany no hi haurà desplaçaments a les Canàries. El Girona tornarà a competir entre els millors i ho farà novament amb l´únic i gran objectiu d´assolir la permanència a la màxima categoria. Enguany, dirigits per l´home que els hi va dur ara fa un any, Pablo Machín, els gironins han tingut un paper molt destacat arribant a lluitar per classificar-se per la Lliga Europa. Finalment però, el somni de disputar competició europea es va esvair i el Girona va acabar la temporada en una meritoríssima desena posició. Una posició que el situa com el tercer millor debutant de tota la història de la màxima categoria només superat per l´Albacete (1991-92) i l´UD Almeria (2007-08). El Girona 2018-19 s´anirà perfilant de mica en mica, segons va explicar divendres el director esportiu Quique Cárcel. De moment, ja hi ha hagut traspàs de poders a la banqueta, on ha arribat a Eusebio Sacristán, disposat a adaptar-se al clàssic sistema de Machín però també amb idees noves. L´equip té previst començar els entrenaments el dia 9 de juliol i a partir del 18 farà una estada a la Ciutat Esportiva del Manchester City per tercer anys consecutiu. Pel que fa a moviments de jugadors, Muniesa hauria de ser ja propietat de l´equip (així ho estipula una clàusula en el seu contracte de cessió en cas de salvació) i Cárcel té decidit pagar els 5 milions de l´opció de compra per Johan Mojica, ara concentrat amb Colòmbia a Rússia pel Mundial. Molt probablement, també hi haurà alguna sortida en forma de traspàs (que deixarà la caixa del club amb calé fresc per poder abordar d´altres fitxatges.

A l´espera de veure com es van desencadenant els esdeveniments, el Girona de moment ja coneix que aquesta propera temporada s´haurà de tornar a veure les cares al Rayo Vallecano, Osca i Valladolid i que no haurà d´enfrontar-se a Màlaga, Las Palmas i Deportivo de la Corunya, descendits a Segona Divisió A. El Girona es va convertir l´estiu passat en el 62è club que arriba a Primera Divisió. Una categoria a la qual els darrers anys ha vist com aterraven clubs novells com l´Eibar i el Leganés que s´hi estan estabilitzat i el curs vinent viuran la seva sisena i tercera temporada consecutiva entre els millors. Si la novetat aquest curs va ser el Girona, el vinent l´equip verge serà l´Osca. Els alt-aragonesos han aconseguit l´ascens per primera vegada a la seva història després de fer una extraordinària campanya amb l´extècnic del Girona, Joan Francesc Ferrer, Rubi, a la banqueta. Així, per a l´Osca, com li ha