El Valladolid empata contra el Numància (1-1) i certifica el seu retorn a Primera

El 0-3 del partit de dimecres a Los Pajaritos va deixar més que sentenciat l´ascens del Valladolid a Primera. Només faltava posar-hi el llacet i ahir, el conjunt de Pucela va fer-ho davant la seva afició per aconseguir tornar a la màxima categoria 4 anys després. Ahir, no hi va haver emoció tot i que el Numància es va avançar gràcies a Del Moral (m.87). Mata va empatar (m.93) abans del xiulet final. Els tres exgironins de l´equip van ser protagonistes ahir. Kiko Olivas va encadenar el seu segon ascens i Isaac Becerra i Jaime Mata es van treure totes les espines clavades que tenien amb el Girona i per fi van celebrar pujar a Primera. El davanter ha estat determinant pel Valladolid amb els seus gols, que l´han dut a ser el màxim golejador de Segona A (35 gols) i que el curs vinent jugarà al Getafe. Becerra, a l´ombra de Masip tot l´any, va gaudir dels primers minuts a la Lliga quan al minut 89, Sergio González el va fer entrar en el lloc de Masip.

Amb Sergio, el Valladolid ha sabut redreçar un rumb que semblava perdut en els últims partits amb Luis César. El barceloní no només va ser capaç de col·locar l´equip al play-off (5è) sinó que durant la fase d´ascens s´ha mostrat intractable. A la primera eliminatòria, el Valladolid es va desfer de l´Sporting (4t) per 3-1 a Zorilla i 1-2 al Molinón. Contra el Numància tampoc hi va haver color.