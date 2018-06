Eusebio: El 71è de la història

Per mèrits, per números i per haver situat el Girona entre els millors, Pablo Machín és, per a molts, el millor entrenador de la història del club. El tècnic sorià va aterrar a Montilivi el març del 2014 per fer-se càrrec d'un equip al qual només mancava la sentència per ser de Segona B. Machín arribava per substituir Javi López, que ja havia fet el mateix amb Ricardo Rodríguez. El sorià va evitar el descens i les temporades següents va lluitar fins a l'últim partit per l'ascens a Primera Divisió, una fita que aconseguiria en la seva tercera campanya consecutiva, el juny passat, contra el Saragossa. Enguany, el preparador de Gómara ha deixat el Girona desè classificat a la màxima categoria lluitant fins gairebé al final per entrar a Europa. Tot plegat l'ha situat en l'escaló més alt del podi dels entrenadors del Girona quant a resultats obtinguts i de ben segur farà que la seva ombra a Montilivi sigui molt allargada. Ara bé, un cop el sorià ha fet les maletes cap a Sevilla, al Girona s'enceta una nova etapa.

L'era post-Machín comença amb Eusebio Sacristán al capdavant de l'equip i amb l'objectiu clar de salvar-se i consolidar la categoria. El de La Seca és el 71è entrenador de la història del Girona i aterra al club després d'una de les etapes de més estabilitat a la banqueta dels últims temps. El sorià s'ha estat a Montilivi durant quatre temporades i mitja en les quals ha dirigit l'equip en 189 partits. Aquest registre el situen com el tercer entrenador de la història del club pel que fa a partits oficials. Per davant seu, només hi té Emilio Aldecoa, tècnic gironí en diferents etapes (1955-57, 74-76, 60, 68 i 82) i Alfons Muñoz (1982-85, 87, 93-95). Aldecoa és qui manté el rècord de partits dirigits fins ara a la història del club amb 221, mentre que Muñoz en suma 208. Rere Machín i ja fora del top 3, hi són Xavi Agustí (1988-92) amb 170 matxs i Raül Agné (2007-09 i 2010-12) amb 145.

Eusebio és el 71è entrenador del Girona en els 88 anys d'història de l'entitat. Ara bé, en aquesta etapa moderna al futbol professional n'hi ha hagut onze, de tècnics. Un cop confirmat el retorn a Segona Divisió A, mig segle després de l'últim cop, l'etapa la va encetar Raül Agné a Balaídos amb la històrica victòria contra el Celta gràcies al gol de Jaume Duran (0-1). A Agné el seguirien, en aquesta darrera dècada, Javi Salamero, Miquel Olm0, Cristóbal Parralo, Narcís Julià, Josu Uribe, Joan Francesc Ferrer, Rubi, Ricardo Rodríguez i Javi López. Només Rubi va aconseguir completar una temporada sencera (12-13) fins que va aterrar Machín. En aquest sentit, cal recordar que Agné va tornar el 2010 i va dirigir l'equip tot el curs 10-11 fins que va ser destituït l'any següent, al gener del 2012.

D'altres entrenadors destacats amb recorregut a la banqueta de Vistalegre o Montilivi durant aquests 88 anys d'història han estat Manolo Martín Vences (1969-72), Pepe Pinto (1979-81) i Pere Gratacós (1997-2000).