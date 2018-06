El Girona apuja l'abonament d'adult per al segon any a Primera una mitjana de l'11%

El Girona FC va fer públics ahir el preu dels abonaments per a la segona temporada consecutiva a Primera Divisió. El preu dels carnets osci·la entre els 40 euros d´un gol infantil amb descompte per assistència fins els 65o d´una Tribuna sense cap promoció. De mitjana l´abonat adult (de 18 a 64 anys), el més nombrós, haurà de fer front a un increment de preu de l´11%, mentre que els de categoria sènior (+ de 65), s´apuja un 13%. Les tarifes infantil (de 0 a 6) i júnior (de 7 a 17) queden congelades per tal d´afavorir la presència d´abonats d´aquesta categoria a l´estadi. El nou abonament permetrà veure els 19 partits de Lliga sense cap cost addicional en forma de jornada econòmica, més la primera eliminatòria de Copa. També es podrà assistir a tots els partits del Peralada, a Segona B, als del Girona C a Primera Catalana i als de la resta d´equips del futbol base.

Als preus que va anunciar ahir el club caldrà afegir-hi, al gener, els 50 euros que tots els abonats hauran de pagar per tal de disposar del carnet de soci de 2019. Ser soci és indispensable per poder accedir a l´abonament. Aquest curs els abonats han tingut aquest tràmit gratuït, però a partir de 2019 també hauran de fer front a aquest pagament anual, independentment del que ja hauran fet al juliol per la seva localitat com a abonats. El Girona, per tant, diferencia entre socis i abonats. I per tenir la segona condició, és obligatori complir la primera.



Descompte per assistència

Més del 50% dels abonats d´aquesta temporada, segons les dades del club, han assistit a 17 o més partits a Montilivi, la qual cosa els permetrà beneficiar-se d´un descompte en el preu del carnet del curs que ve. En funció del sector i categoria, la rebaixa pot anar dels 10 als 130 euros. Aquest any Montilivi ha sigut el cinquè amb més percentatge d´ocupació de tota la lliga de Primera, amb una mitjana superior als 10.000 espectadors. També tindran una rebaixa aquells abonats que aquest curs haguessin alliberat el seient en jornades a les quals no podien assistir al partit, si aquell dia el club el va aconseguir vendre. En aquest cas es rep un 40% del preu de l´entrada.

La campanya de renovacions va començar ahir mateix però només afecta aquells abonats que no tinguin el carnet domiciliat i/o aquells que pretenguin canviar la seva ubicació a l´estadi. Qui hagi complert el tràmit de fer la domiciliació bancària i mantingui el seient, veurà com se li descomptarà el preu del carnet el proper 2 de juliol i el rebrà a casa, per cor­reu certificat, entre el 16 i el 31 del mes que ve. Si per qualsevol cosa no es rep l´abonament, es podrà passar a recollir per les oficines del club a partir de l´1 d´agost. A banda del carnet també se´ls farà arribar un pack de benvinguda valorat en més de 25 euros que inclou una bandera amb el lema «Orgull gironí», una llibreta, un clauer i adhesius. Aquell abonat que no vulgui mantenir la condició, ho ha de comunicar al Girona. I els que sí que vulguin renovar i no disposin de la domiciliació bancària feta, podran abonar el pagament via online o a les taquilles de l´estadi fins al 8 de juliol.



Stuani i Portu accepten el repte

El lema de la campanya d´abonats és «Acceptem el repte», amb una il·lustració on figuren tres dels jugadors més representatius del primer equip d´aquest curs com són Stuani, Granell i Portu. Tots tres tenen contracte en vigor per la propera campanya, però el seu futur, sobretot el del golejador i el del mitjapunta, no està clar perquè diversos equips els segueixen de molt a prop. De moment, però, accepten el repte del Girona, que com va explicar el president, Delfí Geli, tornarà a ser mantenir la categoria. «És important que l´afició ens acompanyi a Montilivi com ha fet tot aquest any per donar suport a l´equip», va subratllar.

A partir del 9 de juliol es posaran a la venda per als socis sense abonament les localitats que no s´hagin renovat. El tràmit es podrà fer a partir de l´ordre de la llista d´espera. Es calcula que el club té uns 1.300 socis sense abonament, alguns dels quals volen aconseguir una localitat permanent a l´estadi i d´altres que ho són només per optar a descomptes a la botiga i a la compra d´entrades per als partits puntuals que desitgen anar a veure. De cara al curs que ve el club vol potenciar que s´alliberin els seients que no es fan servir per tal que hi hagi una oferta més àmplia de localitats per al públic que busca entrades.