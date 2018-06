Acord entre l'Ajuntament i el Girona FC per la concessió de l'estadi de Montilivi

Després de moltes setmanes de negociació, finalment l'Ajuntament i el Girona FC han tancat un acord per la concessió de l'estadi de Montilivi al club de futbol. Serà per un període de 50 anys, el màxim que permet la llei, amb la qual cosa la inversió que hi farà el Girona serà molt important. Aquesta tarda a les 16 hores, l'alcaldessa Marta Madrenas i la regidora d'Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, n'explicaran tots els detalls en una roda de premsa que s'ha convocat aquest matí. L'acord s'haurà d'aprovar ara en un ple extraordinari que se celebrarà el proper divendres.