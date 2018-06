L'Ajuntament amplia l'edificabilitat de Montilivi i permetrà que l'estadi tingui un nom comercial

Després de moltes setmanes d'intenses negociacions entre l'Ajuntament i el Girona FC, finalment avui el consistori ha presentat la proposta final per la concessió de Montilivi al club pels pròxims 50 anys. Ara aquest document ha de ser aprovat pel ple en una sessió extraordinària que es farà el proper divendres a les 5 de la tarda, i també pel club, que ha de donar-hi la seva conformitat definitiva. Entre d'altres aspectes, es modifica l'edificabilitat de la zona, que passa dels 12.192 metres quadrats actuals als 15.734,21, un 22'5% més, amb la idea que es puguin ampliar les graderies i també per si el Girona vol tenir algun petit edifici comercial en forma de botiga de merxandatge o negoci de restauració.



"Ara és el club qui ha de parlar i explicar què projecta a l'estadi", ha dit l'alcaldessa Marta Madrenas, que ha volgut deixar clar que "ells han percebut la voluntat municipal que aixó rutlli i que creiem en el projecte. El club i la ciutat tenim una gran oportunitat".





??Hem presentat la proposta de concessió de 50 anys de l´estadi Montilivi que @girona_cat ha fet al @GironaFC i que inclou el pagament d´un cànon anual destinat obres d´inversió a l´equipament ???

??Consulta tot el que hem explicat ?? https://t.co/eybt0qT3m1

??I un resum ?? pic.twitter.com/cVGjK40Znq — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) 19 de juny de 2018

Madrenas, acompanyada per la tinent d'alcalde Maria Àngels Planas, ha detallat que la concessió és un document "obert" i que les condicions poden anar canviant en funció de la realitat que visqui el club. És a dir, que si el Girona juga la Lliga de Campions o descendeix de categoria, tots els acords seran revisables i adaptables. El Girona aportarà un, que es revertirà en altres inversions a la pròpia instal·lació que es concretaran amb l'Ajuntament. Quan s'acabi el període de concessió, tot revertirà de nou a la ciutat. Divendres a la tarda es farà el ple extraordinari per aprovar la concessió i l'equip dona per fet que la proposta tirarà endavant., introduint una marca comercial, sempre que es mantingui en la denominació el nom Girona o Montilivi.