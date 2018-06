Mojica disputa els 90 minuts en la derrota de Colòmbia

El colombià Johan Mojica s'ha estrenat aquest migdia al Mundial de Rússia amb una derrota contra el Japó (1-2). El carriler del Girona FC ha disputat els noranta minuts a un notable nivell sense però, poder fer res per evitar una desfeta que s'ha vist a venir ben aviat. L'expulsió per mans i el conseqüent penal del migcampista de l'Espanyol Carlos Sánchez al minut 4 ha fet anar a remolc de seguida els cafeters. Kawaga ha transformat la pena màxima i malgrat que Quintero ha empatat amb un excel·lent llançament de falta per sota la barrera (m.39), a la segona part, Colòmbia ha notat el desgast físic de jugar amb inferioritat numèrica. Així, Osako (m.73) ha desfet l'equilibri per complicar la situació al grup a Colòmbia.

Amb el seu debut, Mojica s'ha convertit, de passada, en el primer jugador del Girona FC que participa en un Mundial. Demà serà el torn de Cristhian Stuani i Yassine Bounou que s'enfronten amb les seves seleccions (Uruguai i Marroc) a Aràbia Saudita i Portugal respectivament.