Pendents de la nova grada del gol sud per saber si hi haurà més seients

El Girona, de moment, només podrà comercialitzar entre els socis sense abonament aquelles localitats que no es renovin per la temporada que ve entre els actuals abonats. A partir del rigorós ordre de la llista d'espera s'aniran atenent les peticions des del dia 9 de juliol.

És probable que també hi hagi disponible un paquet per a nous abonats a la nova grada que el Girona projecta al gol sud, a sobre del bar, tot i que encara no ha decidit quin projecte executarà dels diversos que està estudiant. La reforma mínima preveuria un miler de noves localitats, tot i que no totes estaran destinades a abonats perquè també hi haurà una part per a compromisos comercials i llotges VIP. Aquest tràmit de la nova grada, a més, resta pendent que s'acabi de tancar l'entesa per la concessió de Montilivi que el Girona i l'Ajuntament fa setmanes que ultimen i que es podria aprovar a finals d'aquesta mateixa setmana en un ple extraordinari. L'actual cessió de Montilivi al club s'esgota a finals de mes, per la qual cosa és necessari ultimar l'entesa el més aviat possible.

El Girona ha tingut aquesta temporada uns 9.200 abonats en un estadi amb capacitat per a 13.500 espectadors. En funció de l'ampliació que es decideixi, per al curs vinent l'aforament es pot situar al voltant dels 15.000 aficionats. El Girona planteja un projecte de reforma molt important per a la instal·lació, per tal d'adaptar-la a la lliga de Primera divisió. Aquest estiu també s'hauria de desencallar el canvi de les torres de llum per tal que s'arribi als estàndars de qualitat que exigeix la Lliga en les transmissions dels partits per televisió.

Resoldre la concessió de Montilivi és, ara per ara, la carpeta més urgent que té el club sobre la taula, una vegada ja ha assegurat la continuïtat del director esportiu, Quique Cárcel i ha trobat en Eusebio Sacristán la figura de l'entrenador que rellevarà Pablo Machín a la banqueta. L'anunci d'ahir del preu dels nous abonaments també és un dels tràmits habituals de cada estiu. De moment bona part de la feina s'està coent als despatxos perquè en l'àmbit esportiu l'activitat no arrencarà fins al 9 de juliol i, de moment, el mercat està pràcticament aturat. Ahir RAC-1 va revelar que Juanpe interessa a l'Everton (el Sevilla i el Friburg alemany també el segueixen de prop), però de moment ningú està disposat a pagar la clàusula de 10 milions.