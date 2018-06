ERC s'abstindrà i la CUP votarà que no a la concessió de Montilivi al Girona FC

El ple extraordinari de demà aprovarà la proposta de l'equip de govern per a la concessió de l'estadi de Montilivi pels propers 50 anys al Girona FC. Ho farà tot i el vot contrari de de la CUP i amb l'abstenció d'ERC, que avui han exposat els seus parers. Les dues formacions polítiques critiquen l'opacitat de les negociacions entre el Girona i l'equip de govern.

En aquest sentit, ERC lamentava que el cànon del 2% (197.000) acordat sigui únicament per a inversions a l'estadi i no vagi destinat "tot a l'esport de base i femení de la ciutat com per exemple fa l'Eibar". Tot i això, el regidor d'Esquerra Pere Albertí ha assegurat que "el cor ens faria votar que sí però ens abstindrem, perquè no és el contracte que creiem oportú".

De la seva banda, els representants de la CUP, Lluc Salellas i Laia Pèlach han estat contundents a l'hora de criticar la gestió de l'equip de govern. "Convergència ha hipotecat l'estadi durant 50 anys", ha dit Salellas que ha explicat que el club no ha fet cas de cap de les propostes estratègiques que van plantejar a l'equip de govern.

Pèlach ha lamentat també que el cànon no hagi estat més elevat i que no s'utilitzi per prioritzar la base i l'esport femení. A més a més, han qüestionat que les grans inversions siguin a tan llarg termini i ha assenyalat que l'opció d'haver venut l'estadi "no s'ha plantejat, però hauria pogut ser una opció" ja que d'aquí a 50 anys "serà molt més costós de mantenir".