Una inversió de 55 milions per refer les grades i cobrir-les

El document que l'equip de govern portarà a ple divendres, al qual ha tingut accès aquest diari, especifica el pla d'inversions que el Girona projecta a Montilivi durant aquests propers 50 anys. De moment, per aquest curs hi ha la voluntat d'ampliar el gol sud, pilotar les grades temporals i adequar el terreny més la instal·lació de les noves torres de llum, una exigència de la Lliga que ja s'arrossega d'aquest curs. També es modificarà la megafonia i es col·locarà un altre videomarcador. Aquesta inversió inicial supera els dos milions d'euros. Quan s'esgoti la concessió el club n'hi haurà deixat més de 55,5. L'ampliació de la grada sud, per altra banda, no va lligada al conveni de concessió perquè la negociació es fa a tres bandes, club, Ajuntament i Universitat de Girona, que és propietària d'una part dels terrenys que en resulten afectats.

S'ha de dir que les gran obres que canviaran per complet la fesomia de l'estadi no estan previstes fins, almenys, d'aquí a 10 anys, a l'espera que el club s'hagi consolidat a Primera Divisió. La primera gran reforma es projecta per al curs 2028/29, amb la reconstrucció de l'actual tribuna i el canvi de la coberta d'amiant. També està previst instal·lar nova gespa. Una temporada després, la 2029/30, s'aniria per refer la graderia de gol nord, mentre que la Preferent quedaria per al període 2031/32, i el gol sud, per al període 2032/33. La construcció d'una àrea comercial està programada per a la campanya 2033/34. L'altra gran actuació, i més espectacular, es projecta a vint anys vista, la temporada 2038/39, amb la construcció de sostre a tot l'estadi. En tot aquest període de concessió el Girona projecta renovar el videomarcador cada cinc anys i la gespa cada dècada. De totes les actuacions que s'inclouen al document, la més costosa és la reconstrucció de Tribuna (més de 14 milions).

L'estadi de Montilivi es va inaugurar l'agost de 1970 –aquest any complirà 48 anys– per substituir l'antic camp de Vista Alegre. El projecte que ara hi ha sobre la taula és el més ambiciós que s'hi ha projectat mai i, si s'acaba executant, el canviarà de dalt a baix.

Les principals inversions previstes a l'estadi de Montilivi