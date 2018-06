Llum verd al Montilivi del segle XXI

L'Ajuntament va presentar ahir la proposta que portarà divendres a un ple extraordinari (17.00 h) i que també ha presentat al Girona FC per tal que el club obtingui la concessió de l'estadi de Montilivi per als propers 50 anys. Després de setmanes d'intenses negociacions, amb importants estira-i-arronsa, l'alcaldessa Marta Madrenas, acompanyada per la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va presentar públicament el document que regirà aquesta concessió, a l'espera que el Girona, una vegada estigui definitivament aprovat, també hi digui la seva i expliciti com pensa convertir Montilivi en un estadi del segle XXI. El club, de moment, no es pronuncia, tot i que ahir va ser present, com a oient, a la roda de premsa convocada per l'equip de govern.

La superfície total sobre la qual es fa la concessió és de 37.175,54 metres quadrats i l'edificabilitat de l'espai passarà dels 12.197,12 metres quadrats actuals als 15.734,21, un augment del 22%. Es podrà destinar a usos esportius o vinculats a la pràctica esportiva, obrint-se d'aquesta manera la porta a construccions limitades per acollir una botiga de marxandatge, per exemple, o algun negoci de restauració. Fent-se la concessió a 50 anys, el màxim que permet la llei, queda clar que la inversió que hi farà el Girona serà molt important, tot i que les transformacions més potents no s'executaran fins a llarg termini, a 10 anys vista, segons consta al document. El que sí que es desbloquejarà serà el canvi de la il·luminació, una necessitat exigida per la Lliga, i que aquest estiu requerirà una inversió superior als 1,5 milions d'euros. Properament també es vol actuar en la megafonia i en un nou videomarcador.

Marta Madrenas va explicar que la concessió inclourà el pagament d'un cànon anual de 197.929,65 euros (a la vora de 10 milions en el mig segle de concessió que, segur, seran molts més) que el Girona haurà de destinar a l'execució d'obres d'inversió a l'equipament. La proposta inclou també altres premisses com que tota la inversió que es faci durant aquest anys a l'equipament l'assumirà el concessionari al seu risc i ventura o que, en el cas que s'incorpori un patrocinador a la instal·lació, el nou nom comercial de l'estadi haurà de mantenir sempre la denominació «Girona» o «Montilivi». Una vegada s'hagi acabat el període de concessió, la instal·lació revertirà de nou a l'Ajuntament. Madrenas va admetre que «el club necessita un estadi de Primera i ara no ho és» i sense revelar quins plans té l'entitat, va deixar clar que a mitjà termini preveu un canvi radical en la fesomia de la instal·lació per tal de donar més comoditat als aficionats i situar-la al nivell que exigeix la Primera Divisió espanyola. «Som conscients que amb aquesta concessió hi guanyen totes les parts perquè l'Ajuntament no podia assumir les inversions que requereix un equipament d'aquestes característiques», va reconèixer l'alcaldessa de Girona.

«Ara hem acabat de definir el terreny de joc entre la ciutat i el club i hem de tenir en compte que aquest no és un document rígid, sinó que permet que s'hi puguin fer modificacions en funció de les variacions en la situació de l'entitat», va especificar, per la seva banda, Maria Àngels Planas, que va posar l'exemple d'un hipotètic descens (Madrenas va parlar d'una classificació per a la Champions) com una de les possibilitats que farien reconsiderar l'actual document marc. La proposta també incorpora el deure del concessionari de destinar una part de les entrades de cada partit a entitats del tercer sector, de persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió social, i de potenciar el futbol base i el futbol femení de l'entitat.



L'opinió del club

El Girona, de moment, s'ha volgut quedar al marge de l'anunci del document de la concessió que es portarà al ple de divendres. Ahir el club va ser present a la roda de premsa de Madrenas i Planas, però no va fer-ne cap valoració. Prefereixen esperar que passi el ple i que tot estigui definitivament aprovat abans de revelar quins plantejaments tenen a partir d'ara per a l'estadi. Un dels plantejaments que el Girona va fer a l'Ajuntament era que per poder competir a l'elit calia treure el màxim rendiment a la instal·lació i no només durant 90 minuts cada quinze dies.

Aquesta petició podria anar lligada amb la construcció d'una petita àrea de comerç i de restauració a l'estadi, que permetés donar-hi activitat els set dies de la setmana, tot i que Marta Madrenas ja va advertir que, en cap cas, s'hi podrà construir cap gran àrea comercial.