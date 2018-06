El Madrid vol emportar-se Pedro Porro

Pedro Porro, una de les joies del futbol base del Girona, és seguit de molt a prop pel Madrid i el Barça, així com d'altres clubs europeus de màxim nivell. El Girona el va incorporar l'estiu passat provinent del Rayo i aquest curs ha brillat amb el juvenil a Divisió d'Honor i ja ha debutat amb el Peralada a Segona B i també amb el primer equip, contra el Llevant, a la Copa del Rei. Aquest extrem de Don Benito, de 18 anys, ha fet 15 gols amb el juvenil i tres amb el Peralada a Segona B, un d'espectacular al camp del Vila-real gairebé des de mig camp. Segons ha publicat el diari «Marca» el Madrid tindria avançat el seu fitxatge amb la idea que la propera temporada jugués al Castella, a Segona B. Des de Montilivi no en saben res d'aquest suposat interès del Madrid. L'extrem té contracte i ja ha explicat que es troba molt a gust a Girona i que té ganes d'explotar-hi. De fet l'estiu passat ja va preferir venir aquí abans que fer-ho al Madrid. Porro sap que el curs que ve estarà al Peralada a Segona B i que farà la pretemporada amb el primer equip a les ordres d'Eusebio, amb la possibilitat que això li dona de reivindicar-se. El Girona, en tot cas, vol intentar renovar-lo per blindar la seva situació de futur.