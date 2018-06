La concessió de Montilivi: Estabilitat abans de les reformes

El ple de l'Ajuntament donarà demà conformitat al document presentat dimarts per l'equip de govern per la concessió de Montilivi al Girona FC. Serà per un termini de 50 anys durant el qual el club té previst invertir més de 55 milions d'euros a la instal·lació per millorar-la i modernitzar-la. Si es compleix el calendari fixat al plec de condicions, les grans reformes encara hauran d'esperar, almenys, una dècada. Abans d'abordar-les, el Girona necessita estabilitzar-se a Primera Divisió i capitalitzar-se per poder disposar dels màxims recursos econòmics. Entre la temporada 2028/29 i la 2038/39 la previsió seria reconstuir totes les grades (en aquest ordre, Tribuna, gol nord, Preferent i gol sud) i cobrir-les. També seria en aquest període quan es desenvoluparia l'àrea comercial i de restauració projectada.

Tres expresidents del Girona, Ramon Vilaró, Joaquim Boadas i Francesc Rebled, defensen que l'acord de concessió servirà per seguir fent crèixer el club però, a la vegada, també serà positiu per a la ciutat. A partir d'ara l'Ajuntament s'estalviarà qualsevol despesa a l'estadi durant mig segle i, a més, quan el recuperi, el tindrà reformat de dalt a baix. A més tampoc es farà cap aportació econòmica al club en forma de subvenció o d'ajuda per les despeses corrents com la llum o l'aigua.

El futur més immediat de Montilivi, per tant, passa per les grades provisionals. Aquest estiu se'n posarà una al gol sud. També es preveu canviar la megafonia, el videomarcador i les torres de llum. Només en aquest període ja es planteja una inversió de més de 2 milions d'euros, que cal afegir als que ja hi ha deixat el club en els darrers anys. Fa un any, amb l'ascens a Primera, el Girona va fer un canvi de gespa i drenatge i va ampliar l'aforament fins als 13.500 espectadors. La despesa va ser superior als 1,5 milions.



Ramon Vilaró

«És raonable que vulguin esperar un temps a fer les grans reformes a l'estadi»

Vilaró aprova que el Girona tingui la concessió de Montilivi però no que l'Ajuntament deixi de fer-li ajudes. «No entenc per què mai no hi ha diners per al club. L'Ajuntament en té per a moltes altres coses, com Temps de flors, i en canvi no n'hi ha per al futbol. Aquesta temporada s'ha parlat del Girona i de Girona per tot Espanya i això és una promoció que fa el club molt gran». L'empresari també troba «raonable» que el club vulgui esperar un temps per executar les grans inversions a l'estadi



Joaquim Boadas

«El 2012 vam renunciar a la concessió perquè estant a Segona era més complicat»

L'advocat gironí recorda que el 2012, una vegada el ple va haver aprovat la concessió al Girona, el club es va fer enrere. «Estàvem a Segona i era més difícil. Ara sí que és bo per al Girona, perquè podrà afrontar amb tranquil·litat les inversions que s'han de fer i tindrà temps per recuperar-les». Boadas va recordar que amb el club a l'elit «la ciutat també hi guanya» i va considerar que ara l'important és «consolidar el projecte» a la màxima categoria.



Francesc Rebled

«Amb el club consolidat a Primera s'anirà capitalitzant i tindrà recursos per invertir»

«La concessió és una bona notícia per al club i per l'Ajuntament, que té una instal·lació que es veurà millorada amb grans inversions», subratlla l'advocat. Segons Rebled, el Girona també en surt beneficiat perquè «li permet fer un pla de negoci a llarg termini i anar acomodant l'estadi a les necessitats de Primera. Tot això dona estabilitat». Amb el Girona consolidat a l'elit «s'anirà capitalitzant més i tindrà els recursos per invertir al camp. És normal que això no ho faci al minut 1».