L'acord per a la concessió durant 50 anys de Montilivi al Girona FC està garantit al ple

Montilivi tornarà demà a mans del Girona, 34 anys després que l'estadi fos municipalitzat oficialment el 16 d'agost del 1984. El Girona FC, doncs, passarà a ser el concessionari de les instal·lacions i ja té previstes unes inversions de a la vora de 55 milions d'euros per refer i cobrir les graderies, entre d'altres. Tota una metamorfosi que inclou el vistiplau per part de l'Ajuntament a augmentar en 3.537 metres quadrats la superfície edificable que correspon, sembla, a l'aparcament de darrere el gol nord i el de davant de tribuna, destinats ara a aparcaments per a la Universitat. Les primeres obres començaran aquest estiu amb la instal·lació d'una nova graderia supletòria al gol sud i de noves torres d'il·luminació. Això sí, les grans intervencions d'infraestructures com són la construcció definitiva de la grada temporal del gol sud o la renovació de la tribuna no s'iniciaran fins al 2028 perquè el club vol assegurar-se tenir estabilitzat el club a la màxima categoria. L'acord inclou un cànon d'uns 197.000 ? anuals que el Girona ha de destinar, per força, a millores al camp.

Per petició expressa del Girona FC, ha estat una negociació bilateral entre el club i l'equip de govern de l'Ajuntament i fins dimarts al vespre la resta de partits amb representació no en van tenir el document. Tot i això, la proposta reexirà en ple de demà a la tarda gràcies als vots favorables del PDeCAT, PSC i possiblement del PP, l'abstenció d'ERC-MÉS i a pesar del «no» de la CUP. Ahir al vespre, Ciutadans encara no tenia definit el sentit del seu vot.

El fet precisament que les grans obres d'ampliació i millora de l'estadi se'n vagin tant a llarg termini -fins al 2028 no començaran les primeres- és un dels punts que més grinyola als grups del consistori. Aquest i el fet que els gairebé 200.000 euros del cànon que pagarà el Girona no es destinin al foment de l'esport de base o femení. En aquest sentit, tant ERC com la CUP van posar com a exemple el model de l'Eibar, que converteix una part dels beneficis del club en subvencions cap a l'esport de base i femení de la ciutat. El regidor Pere Albertí assegura que van proposar a l'equip de govern que el Girona «empatitzés amb els clubs més petits i reflectís una manera d'entendre l'esport». En aquest sentit, Albertí va entregar a la regidora d'Hisenda i Règim Interior Maria Àngels Planas un plec de condicions de les quals només es compliaran les que són d'obligat compliment per part de la Lliga, com són les d'accessibilitat. «Hem perdut l'oportunitat que aquest Girona humil que cau bé caigui encara més bé i així li ho hem transmès a l'alcaldessa», deia Albertí. Tot i això, ERC-MÉS s'abstindrà en el ple de demà. «El cor ens faria votar que sí però ens abstindrem perquè no és el contracte oportú».



Vots afirmatius

Més clar ho veuen el PSC i el PP. A l'espera de revisar-se detalladament tot l'informe i de parlar amb la regidora Planas, el grup socialista té decidit votar-hi afirmativament. El punts clau perquè el PSC digui «sí» són les millores d'accessibilitat per tal que les persones amb mobilitat reduïda puguin moure's per tot el camp i el retorn cap a la resta de clubs de la ciutat. «L'accessibilitat és un tema molt important que ja havíem tractat quan es va pujar a Primera», explica Paneque que avisa de la importància que el Girona es quedi a Girona. «El Girona ha de jugar a Montilivi i per això hem posat facilitats perquè no se'n vagi», assenyala la portaveu socialista Sílvia Paneque. De la seva banda, Concepció Veray va assegurar que el PP «no votarà que no» al conveni però que aposta per acabar de revisar més a fons l'informe econòmic i el pla d'inversions. «En línies generals no veiem el conveni malament. Tinc alguns dubtes que segurament se m'esvairan quan m'ho hagi rellegit amb calma», assenyala Veray, que també reconeix que li sembla «una mica tard» començar les obres grosses el 2028.

Finalment, i malgrat que ahir encara no tenia clar si votar a favor, en contra o abstenir-se, Ciutadans sí que va atacar amb duresa la manera com l'equip de govern ha gestionat aquest acord. «No es pot presentar un conveni hipotecant un espai públic durant 50 anys i que l'oposició se n'assabenti per la premsa. És un gest molt lleig que demostra manca de diàleg i molta improvització més. És una cacicada més de Madrenas», assegurava Míriam Pujola. La portaveu de Ciutadans considera que amb l'acord, «Girona dona molt però rep poc». En aquest sentit algunes dels punts que planteja Pujola és fer «que els busos llançadora dels dies partit vagin a càrrec del club» i que «hi hagi al camp un espai reservat per a ús de l'Ajuntament per a celebrar algun esdeveniment important». A més, lamenta que els estudiants de la Universitat perdin la zona d'aparcament.