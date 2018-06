Bambo Diaby fitxa pel Lokeren

Bambo Diaby és nou jugador del Lokeren després que el club belga arribés a un acord amb el Sampdoria pel seu traspàs. Diaby ha estat un dels jugadors claus del Peralada -on jugava cedit pel conjunt italià- aquesta temporada a Segona B (34 partits i 4 gols) i fins i tot va arribar a debutar amb el Girona a la Copa del Rei contra el Llevant. Malgrat que des del Girona hi havia la intenció de quedar-se'l en propietat, finalment les negociacions no han fructificat. Als seus 20 anys, aposta per jugar a la Primera Divisó belga amb el Lokeren. "És el club on volia estar. Un bon lloc per créixer" ha dit en la seva presentació.