«Som l'únic club que ha repetit com a millor afició a Segona i a Primera»

Divendres passat a l'assemblea general, Quim Alegret va agafar el relleu de Pepe Sierra com a president de la Federació e Penyes del Girona. El president de la Penya Saltenca accepta el repte de mantenir la bona salut de les penyes, cordialitat i màxima transparència fins que al juny vinent hi hagi les primeres eleccions. De moment serà l'encarregat de coordinar les activitats de les 18 penyes oficials que té el club i que mou unes 2.500 persones.



Com ha estat el relleu? Estava previst?

Estava pactat i programat. Per estatuts la primera legislatura ha de ser dos anys i vam pactar amb en Pepe Sierra que ell faria el primer any i jo el segon. Oficialment ja s'ha fet el traspàs però el cap de setmana que ve es fa la trobada de penyes de la Lliga a Valladolid i hi anirà en Pepe com a president per acomiadar-se. No ha estat gens traumàtic el traspàs. Era una cosa prevista. A partir de l'any que ve ja hi haurà eleccions i ja veurem si em presento o què fem entre tots.

Què suposa ser el president de la Federació de Penyes?

Doncs bàsicament coordinar el funcionament intern de les penyes. Organitzem els desplaçanents als partits ara juntament amb el Girona. També ens encarreguem dels busos urbans de les penyes. Són al marge dels de l'Ajuntament. En ve un de Cassà, els Immortals, nosaltres (Saltenca) i la Eloi Amagat també fem una línia, i després els Paparres i la Granell, una altra. Així traiem cotxes de Montilivi. També organitzem trobades amb les penyes dels clubs rivals.

Fa menys de 10 anys, pràcticament només existia la Penya Immortal. Quantes n'hi ha ara de penyes del Girona?

A la Federació en som 15 i ben aviat n'hi entraran tres més i serem 18. No és complicat de coordinar però tot té la seva nyiga perquè s'ha de compaginar amb la feina. Ara entraran les de Banyoles, Blanes i Jovent Gironí, un cop tinguin tota la paperassa a punt. Tenim la porta oberta a totes les penyes oficials, que el Girona hagi reconegut. La setmana passada van entrar a la Federació la Sant Narcís, Jandrista i Lloret.

La salut de les penyes és excel·lent, sembla.

Abans hi havia la Gironina, que havia estat molt activa però que va passar per una època molt complicada i la Immortal, que ara celebrarà els 25 anys. Hi ha molt bona salut ara mateix, sí. Ha costat. En Pepe (Sierra) és una persona molt dinàmica i amb molt d'esforç ho ha liderat. També lògicament ajuda el moment esportiu que viu el club. La dinàmica és bona i en futbol quan la pilota entra tot és oli en un llum.

Quanta gent mouen les penyes?

Caculo que som uns 2.500 penyistes. Abans en Pepe i ara a mi, ens toca fer una mica el paper de portaveu de la massa social.

És un repte tornar a ser escollida la millor afició de LaLliga?

És complicat. No pas perquè deixem de comportar-nos modèlicament, que no serà així. Hem estat l'únic club que ha repetit com a millor afició a Segona A i a Primera en pocs anys. Això diu molt no només de les penyes sinó de tota l'afició del Girona.