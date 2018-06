Montilivi passa a mans del Girona

Trenta-quatre anys després que fos municipalitzat, l´estadi de Montilivi passa ara a mans del Girona per la via de la concessió. No hi va haver cap sorpresa i tal com estava previst, el ple extraordinari que es va celebrar ahir a l´Ajuntament va aprovar per majoria absoluta la proposta de concessió de l´estadi al Girona FC pels propers cinquanta anys. Amb els vots favorables de Convergència i Unió, el Partit Socialista de Catalunya (PSC), Ciutadans i el Partit Popular (PP), l´abstenció d´Esquerra Republicana per Catalunya-MÉS i l´únic vot contrari de la Candidatura d´Unitat Popular (CUP), l´acord per a la cessió de l´estadi al Girona va reeixir. Si el ple no va ser una bassa d´oli va ser perquè la CUP va recriminar a l´equip de govern haver «exclòs» l´oposició del diàleg amb el club però el sentits dels vots estaven ja definits de feia dies i no hi havia cap més opció que que s´aprovés. «Aquest acord és un projecte de ciutat i la ciutat està orgullosa del que està fent el club. El Girona aposta per ser part activa i implicada en la ciutat. El document ha de posar les bases perquè el club pugui créixer i adaptar l'estadi a les necessitats. Creiem que comença una nova etapa. Esperem que sigui feliç i de molts anys de durada tant per al club com per la ciutat», deia Marta Madrenas un cop confirmat el «sí» que donava llum verd a la concessió.

Així, Montilivi torna a pertànyer al Girona, que ha dissenyat un pla d´actuacions per a refer-lo i cobrir-lo durant les properes dècades. Hi ha una inversió prevista de 55 milions d'euros que començarà aquest mateix estiu amb l'ampliació del gol sud, la instal·lació de noves torres d'il·luminació i la millora de la megafonia i del videomarcador. Les grans obres, tanmateix, no començaran a executar-se, almenys axí està programat, fins d'aquí a 10 anys. L'acord inlcou també una ampliació de la zona edificable un 22% que serà la zona d'aparcament de darrere el gol nord. A més a més, l´Ajuntament deixarà de fer-se càrrec econòmicament del manteniment de l´estadi. L´acord inclou també un cànon de 197.929 euros que el Girona haurà de destinar a l´execució d´obres d´equipaments i manteniment a l´estadi.

Durant el ple cada grup hi va dir la seva i va exposar el seu punt de vista, amb crítiques incloses, malgrat la majoria de vots favorables. En aquest sentit, el regidor d´ERC, Pere Albertí, va reiterar la idea que una part del cànon que el club abonarà no es destini a potenciar l´esport de base i femení dels altres clubs de la ciutat «emmirallant-nos en el model de l´Eibar». En aquesta mateixa línia es va mostrar Concepció Veray. La portaveu del PP va demanar que «els diners que l´Ajuntament deixa de pagar del cost del manteniment de l´estadi (uns 200.000 €) es destinin a l´esport en general de la ciutat». Veray veu el conveni «bo» i considera que «la ciutat no hi perd».

De la seva banda, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va explicar que el seu grup havia estat «part activa» en la negociació. En aquest sentit, Paneque va detallar que l'accessibilitat al camp havia estat un dels punts que els socialistes havien posat sobre taula. Segons Paneque, el Girona s'ha compromès a col·laborar amb Mifas, per fer les inversions necessàries per tal que algú amb mobilitat reduïda pugui anar a qualsevol lloc del camp, ja que fins ara només podien accedir a algunes zones específiques.

Com Paneque, també va votar que sí i a l´acord per la concessió, la portaveu de Ciutadans. Míriam Pujola, això sí, va ser crítica amb la «poca comunicació» per part de l´equip de govern a l´hora de cedir «un dels equipaments més grans de la ciutat». «Ens sembla una hipoteca massa llarga per un equp de govern al qual li queden 9 mesos d´exercici. Això hipoteca 12 legislatures», va dir Pujola.

El «no» de la CUP

Més crítics es van mostrar els representants de la CUP. La regidora Laia Pèlach va lamentar sobretot que s´hagués «exclòs l´oposició» de la negociació amb el club. «Esclar que la negociació l´havia de liderar l´equip de govern però això no vol dir excloure´n la resta de grups», denunciava. En aquest sentit, Pèlach afegia que més que en la cessió de l´estadi al club, amb el que no estan d´acord és «amb una proposta per la qual les grans obres no començaran fins el 2028 i que a més a més comportarà deixar un estadi sobredimensionat». Pèlach, en la línia d´ERC i del PP lamentava també que el cànon del club no es destini a «res més que no sigui les millores de l´estadi».