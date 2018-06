Tot ideant la banda esquerra

El canvi de cromos a la banqueta de Montilivi no suposarà una revolució a la filosofia que ha fet gran el Girona. És evident que Eusebio Sacristán aportarà els seus matisos i que l'equip no jugarà igual que com ho feia amb Pablo Machín. Obvi. Tanmateix, el de La Seca, com va dir unes setmanes enrere durant la seva presentació oficial, no té previst començar de zero, ni estripar la idea del seu predecessor. El dibuix serà molt semblant i, per tant, toca perfilar una plantilla que es basi en aquesta idea de joc. En la dels últims anys. Una de les posicions més delicades, jugant així, són els carrils. Cada estiu, trobar les peces ideals per cobrir aquesta zona del camp ha generat més d'un maldecap a la direcció esportiva que lidera Quique Cárcel. Aquest any no serà una excepció. Sobretot després que Pablo Maffeo, titular indiscutible, hagi fet les maletes tot fitxant per l'Stuttgart alemany. A dia d'avui, tot i que encara queden setmanes perquè comenci la Lliga, Eusebio només té un carriler: Aday Benítez. A tot estirar, se li podria afegir un Carles Planas que pràcticament no va jugar aquesta darrera temporada. Cal reforçar les bandes. Ho sap Cárcel, que ja fa temps que hi treballa.

De fronts oberts, el director esportiu en té un munt. Hi ha bastants jugadors amb contracte, però és evident que cal fer fitxatges. Una de les posicions on ja fa temps que hi treballa és la banda esquerra. Amb Aday i també Planas, la intenció és afegir-hi almenys una peça més. L'escollit, com ja se sap, és Johan Mojica. El colombià ha estat cedit a Montilivi aquesta última temporada i també la segona volta del curs anterior. Ha rendit a un molt bon nivell i a Primera va fer-se amb la titularitat. El seu bon paper li ha obert les portes de la selecció, fins al punt que està jugant com a titular el Mundial que s'està disputant a Rússia. El Girona i el Rayo, el club que el té en propietat, han arribat a un acord perquè Mojica passi a convertir-se en futbolista propietat del club de Montilivi a canvi d'una quantitat de cinc milions d'euros. L'operació es farà oficial en breu.

Ara bé, que el colombià es quedi no està garantit al cent per cent. Sí, agrada i molt a la direcció esportiva i també al cos tècnic. Però hi ha una altra vessant. Un punt de vista diferent. Mojica, després de jugar una trentena de partits l'últim curs a Primera i de fer-ho bé, a banda de posar-se a l'aparador tot jugant el Mundial, és un futbolista que és a l'agenda d'altres clubs. El seu valor ha augmentat durant les darreres setmanes; fitxar-lo per 5 milions, ara mateix, és una ganga. El Girona, que aquest estiu està disposat a vendre per fer calaix, no descarta que el colombià sigui un d'aquests jugadors que acabi marxant. Sempre que en pugui treure un benefici considerable. I també, que trobi un recanvi de garanties al mercat. En això està Cárcel, que ha sondejat diverses alternatives.

Una d'elles és la d'Àlex Moreno. El català no és el primer cop que sona per al Girona, que ja li ha anat al darrere altres estius. Amb passat al Llagostera, Mallorca i Elx, ha estat al Rayo Vallecano on ha acabat d'explotar. Té 25 anys i ve de fer un molt bon any a Vallecas. Té contracte fins al 2019, però la seva intenció és la de no renovar i sortir traspassat. Un quants equips han preguntat per ell; també el Girona. Una opció que Moreno veu amb molt bons ulls. Pel seu perfil, encaixaria a la perfecció al carril. Caldrà veure, però, com evoluciona el mercat i què és el que passa finalment amb Mojica.